Golfclub hilft Hospizdienst

Neusaß.Der Golf-Club Glashofen-Neusaß ist für seine wohltätige Ausrichtung bekannt. Zusammen mit dem „Golf Team Frankfurter Sportpresse“ wird er am Montag, 12. August, ein Benefizturnier zugunsten des „Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Miltenberg“ veranstalten.

Dazu haben sich auch einige prominente Teilnehmer aus Sport, Presse und Wirtschaft angesagt. Jeder aktive Golfer kann daran teilnehmen und so einen Beitrag für den guten Zweck leisten. Der Erlös des Benefizturniers geht in diesem Jahr an den Hospizdienst. Dieser Dienst unter der Trägerschaft des Deutschen Kinderhospizvereins wurde am 1. September 2016 ins Leben gerufen.

Dr. Stephanie Prinzessin zu Löwenstein hat die Schirmherrschaft für das Benefizturnier übernommen. Im Schlosspark Kleinheubach stellt sie dem Kinder- und Jugendhospizdienst die erforderlichen Räumlichkeiten im Schlosspark Kleinheubach zur Verfügung.

Zusammen mit 26 ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet und unterstützt Koordinationsfachkraft Tanja Munzinger-Rust Familien, deren Kinder eine lebensverkürzende Krankheit haben. Auch nach dem Tod werden die Familien von den ehrenamtlichen Helfern weiterhin begleitet.

Im Zentrum des Engagements der ehrenamtlichen Helfer stehen die Kinder. Der tägliche Einsatz begleitet die Kinder in der letzten Phase ihres Lebens, um ihnen ein friedvolles Sterben in Würde zu ermöglichen. Auch die Trauerden werden von den Ehrenamtlichen betreut. Das Angebot ist für die Familien kostenlos. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst finanziert sich überwiegend durch Spenden. mira

