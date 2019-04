Grenzgänger treffen Zeit(T)räumer

Auf ihrer Reise in die bayerischen Grenzregionen haben die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz am Dienstag das Museum „Zeit(T)räume“ von Beate und Bruno Kaiser besucht. Walldürn war der einzige Drehort in Baden-Württemberg für die neue Serie „Grenzgänger“ des Bayerischen Rundfunks.