Größtes Volksfest am Untermain

Miltenberg.Die am heutigen Freitag startende, zehn Tage währende Michaelismesse hat ihren Ursprung im Spätmittelalter, im 14. Jahrhundert. Kaiser Karl IV. war es, der der Stadt Miltenberg 1367 das Marktrecht verlieh. Dabei legte er den Grundstein für eine traditionsreiche Messe am Untermain, die über die Grenzen des Landkreises Miltenberg hinaus immer bekannter und beliebter wurde. Heute ist die Miltenberger Michaelismesse vor allem ein Publikumsmagnet für viele Gäste aus dem Dreiländereck Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Vielseitig präsentiert sich auch heuer wieder das Programm im Festzelt und auf dem Messegelände.

Freitag, 24. August: Dieses Jahr öffnen die Marktbeschicker ihre Stände am heutigen Freitag um 15 Uhr auf dem Messegelände am Main. Um19.30 Uhr eröffnet dann Bürgermeister Helmut Demel mit dem Bieranstich im Festzelt die Messe offiziell.

Samstag, 25. August: Um 14.30 Uhr begrüßen Gruppen in bunten Trachten, Musikkapellen und die Prominenz sowie Messeverantwortliche in festlich geschmückten Kutschen mit einem Festzug die Messebesucher. Sie ziehen durch die Miltenberger Altstadt und Innenstadt bis zum Festzelt am Main. Ab 11 Uhr spielt die Miltenberger Stadtkapelle im Festzelt, abends gibt es Partyrock mit der Band „Obacht“.

Sonntag, 26. August: Ab 10.30 Uhr spielt die Miltenberger Stadtkapelle im Festzelt, abends spielt die Oktoberfestband „Partyräuber“. Auf dem Marktplatz spielt um 15 Uhr die Stadtkapelle Buchen.

Montag, 27. August: Nach dem Handwerkerfrühschoppen ab 10.30 Uhr mit der Stadtkapelle Miltenberg tritt die Partyband „Members“, bekannt vom Cannstatter Wasen, auf. Das Polizeiorchester Hessen gibt um 19 Uhr auf dem Marktplatz eine Kostprobe seines Könnens.

Dienstag, 28. August: Am Nachmittag sorgen die „8 Franken aus Eisenbach“ für Stimmung, abends spielt die Oktoberfestband „Südtiroler Spitzbuam“.

Mittwoch, 29. August: Um 12 Uhr beginnt der Seniorennachmittag mit dem Musikverein Schippach, der Höhepunkt des Nachmittags ist der Auftritt der „Wildecker Herzbuben“, bekannt durch Funk und Fernsehen. Abends rocken die „Würzbuam“ das Festzelt. Im Weindorf Roie unterhalten Regina und Dieter Steine die Gäste mit zahlreichen bekannten Evergreens.

Donnerstag, 30. August: Der Kindernachmittag beginnt um 13 Uhr mit Ernestos Zauber- und Ballonshow. Im Weindorf sorgt der Clown-Klink für strahlende Kinderaugen. Für die Musik im Festzelt sorgen der Musikverein Wenschdorf und später „Sepp & die Steigerwälder Knutschbär’n“. Auf dem Festgelände erlassen die Fahrgeschäfte am Familiennachmittag 50 Prozent des Fahrpreises.

Freitag, 31. August: Unterhaltungsmusik bietet die Kapelle „Eichenkranz“ Eichenbühl, abends spielen „Die Vagabunden“ auf.

Samstag, 1. September: Den Frühschoppen umrahmen die „Fränkischen Rebläuse“ aus Bürgstadt, nachmittags spielt die Stadtkapelle Freudenberg, abends die Showband „Zefix“. Auf dem Marktplatz tritt der Musikverein Collenberg ab 15 Uhr auf.

Sonntag, 2. September: Zunächst sorgt die Stadtkapelle Miltenberg für Stimmung im Festzelt, abends folgt der Enspurt mit den „Obernburgern“. Auf dem Marktplatz spielt der Musikverein Schippach ab 15 Uhr. Um 21 Uhr beschließt ein großes Brillant-Höhen-Feuerwerk die Michaelismesse.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anfahrt gibt es auf www.michaelismesse.de im Internet.

