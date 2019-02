Große finanzielle Entlastung für die Eltern

Altheim.Auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr blickte der Förderverein Kindergarten und Grundschule Altheim in seiner Generalversammlung zurück. Aber auch dieses Jahr stehen bereits einige Vorhaben an.

Kristina Müller, Vorsitzende des Fördervereins dankte allen begrüßte zunächst alle Anwesende und bedankte für die tolle Zusammenarbeit und die stets kreativen Ideen, die die Kindergartenzeit für alle Seiten besonders machen. Ohne dieses Engagement wäre Vieles nicht möglich. Kristina Müller freute sich außerdem, dass auch die Grundschule in den Förderverein eingebunden wurde und sich mit verschiedenen Aktionen einbringt.

Schriftführerin Anne Frank berichtete über das vergangene Vereinsjahr, das mit dem Wechsel des Vorstands begann. Neben der tatkräftigen Unterstützung bei den Dienstjubiläen konnte sich der Kindergarten außerdem freuen über neue Kinder-Sitzmöbel, Spielgeräte und alltägliche Notwendigkeiten.

Dass der Förderverein sämtliche Kosten trägt, stelle eine große Entlastung für alle Eltern dar. Auch die beiden Basare hatte man gut gemeistert. In Zusammenarbeit mit der Grundschule läuft aktuelle noch das Crowdfundingprojekt „Digitale Medien für die Grundschule Altheim“, welches begeistert angenommen und unterstützt wird. Bis zum 12. März darf weiter gespendet werden. Auch der Spielplatz an der Grundschule bekommt ein neues Aussehen, wozu die Vorarbeiten in vollem Gange sind.

Sandra Lauer wurde von den Kassenprüferinnen eine einwandfreie Führung der Kasse bescheinigt, so dass die Entlastung des Vorstands durch Ortsvorsteher Hubert Mühling einstimmig erfolgen konnte. Außerdem sprach er seinen Dank aus für solch „beispielhaftes Engagement zum Wohle der Kinder“.

Aber auch für dieses Jahr stehen bereits einige Termine fest. Am 10. Februar nimmt der Förderverein am Jubiläumsumzug der FG „Aaldemer Dunder“ teil mit dem Thema „Märchen“. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Am 12. März findet die Vorbesprechung des Frühling-/Sommer-Basars statt, dessen Türen am 23. März geöffnet werden. Am 26. Mai steht das Kindergartenfest auf dem Programm. Am 21. September ist der Herbst-/Winter-Basar und am 11. November wird St. Martin gefeiert. dka

