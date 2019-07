Großer Einsatz für die Walldürner Schwimmbäder

Walldürn.Mit Helmut Kubin wird an diesem Montag ein verdienter Bürger der Stadt 70 Jahre alt. Meriten hat er sich unter anderem als Vorsitzender des Fördervereins Walldürner Bäder erworben. Kubin wurde am 22. Juli 1949 als drittes Kind einer aus Nordmähren heimatvertriebenen Familie in Geroldsgrün im Frankenwald geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Abitur leistete er den Grundwehrdienst als Gebirgsjäger bei der 1. Kompanie der Gebirgsdivision im Mittenwald ab, danach wurde er als Berufsoffizieranwärter verpflichtet und absolvierte seine Ausbildung zum Artillerieoffizier in München und Idar-Oberstein.

1973 heiratete er seine Frau Ulrike. Aus der Ehe entsprangen zwei Kinder, sie sind beide Realschullehrer, ein Sohn ist Konrektor. 1974 folgte die erste Truppenverwendung in Tauberbischofsheim beim Feldartilleriebataillon 121. Von 1977 bis 1980 tat er Dienst in Wildflecken beim Panzerartilleriebataillon 355. 1980 wurde Helmut Kubin nach Walldürn versetzt, als Batteriechef bei der 4., später dann bei der 3. Kompanie des Panzerartilleriebataillons 365.

Von 1986 bis 1990 war er wieder in Tauberbischofsheim, beim Artillerieregiment 12. Und von 1990 bis 1993 war er wieder Batteriechef bei der 1. Kompanie des Panzerartilleriebataillons 365 in Walldürn. Bis zur Auflösung der Einheit. Das ist für ihn bis heute mit Wehmut verbunden, war die Einheit doch „lange Jahre meine militärische Heimat“. Von 1993 bis 2007 folgte Arbeit im Personalwesen in Stuttgart, Mannheim, Mainz und schlussendlich in Veitshöchheim beim Stab der Division luftbewegliche Operationen, ehe er 2007 in den Ruhestand versetzt wurde. Von 2007 bis 2014 folgte eine rege Wehrübungstätigkeit in Veitshöchheim. Bis heute ist Helmut Kubin in der Kreisgruppe der Reservisten aktiv. 1995 wurde er mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet. In seiner Zeit als Soldat hatte er Auslandseinsätze: 1997 war er im Einsatz in Bosnien, 2005 in Afghanistan und 2010 im Kosovo. Helmut Kubin war und ist bei mehreren Vereinen oder Gruppierungen aktiv. So viele Jahre im Schützenverein (Abteilung Bogenschießen), beim Turnverein und natürlich beim Förderverein Walldürner Bäder. Dort war er Gründungsmitglied und der erste Vorsitzende des Vereins. Auf das Engagement der Mitglieder des Vereins ist er stolz. „Das ist eine erfolgreiche Sache. Der Verein wurde im Jahr 2011 gegründet. In dieser Zeit haben wir für die Bäder rund 50 000 Euro generiert. Damit haben wir einige Maßnahmen mit angeschoben“, sagte er nicht ohne berechtigten Stolz. Politisch war er bei den Freien Wählern aktiv. Von 2017 bis 2019 hatte er Sitz und Stimme im Rat und hat sich stets „für die Weiterentwicklung der Stadt engagiert“. Zum Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten den sicher zahlreichen Gratulanten an und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute. mar

