Großes Maß an Solidarität

Walldürn.Berichte prägten den Verlauf der Mitgliederversammlung des Fördervereins zur Renovierung der Wallfahrtsbasilika und der Kirche St. Marien in der Klause des Pfarrheim)

Der Vorsitzende, Stadtpfarrer P. Josef Bregula, OFM Conv. sagte, mit Mitteln des Fördervereins sei die Renovierung der Wall-fahrtsbasilika und der Kirche „St. Marien“ vollständig abgeschlossen werden. Der Verein sei am 20. Februar 1992 gegründet worden. Schwerpunkte in der Vereinsarbeit des zurückliegenden letzten Jahres waren die finanzielle Unterstützung der Pfarrgemeinde St. Georg bei der „Beschallung des Wallfahrtsplatzes“ und „Innenbeleuchtung der Wallfahrtsbasilika“. Beides dringende Sanierungsmaßnahmen, die in Angriff genommen und zwischenzeitlich erfolgreich zum Abschluss gebracht wurden. Der Stadtpfarrer dankte allen, die den Verein unterstützt haben.

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeisterin Heike Hefner, die weiter mitteilte, dass sich der Mitgliederstand auf über 130 beläuft.