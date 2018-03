Gründung der Spielvereinigung prägte Vereinsjahr

Anzeige

Ein mit dem SV Darmstadt ’98 durchgeführtes Jugendcamp fand regen Anklang und wird auch in diesem Jahr wieder im Mai ausgetragen.

Das Sportfest wurde im Juni abgehalten und bleibt neben den Beiträgen die wichtigste Einnahmequelle des Vereins.

Attraktives Programmheft

Besonderen Dank sprach Rusnak an Jürgen Weber aus, der in einem sehr attraktiven Programmheft mit einer Auflage von 600 Exemplaren die Vereinsaktivitäten des gesamten Jahres auch der Bevölkerung näher bringt. Er bedankte sich auch bei allen Helfern, die man für das Gelingen des Festes benötigt.

Im Herbst wurden zwei Veranstaltungen im Rahmen der Heimspiele durchgeführt, die sehr gut angenommen wurden.

Die Gründung der Spielgemeinschaft bedeute für den Verein einen reduzierten Spielbetrieb auf dem eigenen Sportgelände, was sich in sinkenden Einnahmen bemerkbar macht. Um diese zu kompensieren, ist neben zusätzlichen kleineren Veranstaltungen auch eine moderate Anhebung der Mitgliedsbeiträge unvermeidbar geworden.

Sportheim aufgewertet

Im abgelaufenen Jahr wurden die Pflanzringe der Terrasse durch die AH-Mannschaft und das Vorstandsteam erneuert, so dass man das Erscheinungsbild des Sportheimes wieder aufwertete.

Weiter würdigte er die Arbeit allen Aktivposten des Vereins, des 2. Vorstand Martin Bodirsky, des Hüttenteam, der Schiedsrichter Felix Beuchert und Daniel Friedlein, der Stadt Walldürn und der Ortschaftsverwaltungen, von Inge Horn, Silke Weimer, Tobias Weinlein, Ruthard Seyfried, Andreas Gehrig, dem Bauhof Walldürn und den Sponsoren.

Der Spielausschussvorsitzende berichtete über den Bereich der Seniorenfußballer. Leider konnte die erste Mannschaft in der Saison den Klassenerhalt in der Kreisliga nicht sichern, was den Abstieg bedeutete. Zum Saisonende verabschiedete man Trainer Udo Berberich, Matthias Sauer, Matthias Schlembauer, Hubert Odenwald sowie Jan Schmitt. Beste Torschützen waren Jochen Baumann, gefolgt von Matthias Schelmbauer, Tim Spillak und Christop Sauer.

Aufgrund der rückläufigen Spielerzahlen entschloss sich die Vereinsführung zu Beginn des Jahres dazu, bereits erwähnte Spielgemeinschaft mit dem SV Rippberg einzugehen. Dieser Schritt war in beiden Vereinen eine wichtige Weichenstellung, um die aktive sportliche Zukunft beider Vereine zu sichern.

Rainer Edelmann Trainer

In den Vorgesprächen einer Arbeitsgruppe wurden alle relevanten Themenbereiche, die zu einem erfolgreichen Start notwendig waren, abgestimmt. Dazu wurde auch ein eigenes Wappen entworfen und ein neues Trikot sowie ein Poloshirt angeschafft. Die Trikots spendeten die Stadtwerken Walldürn, Benno Herkert unterstützte finanziell die Anschaffung der Polohemden.

Mit dem neuen Trainer Rainer Edelmann konnte eine schlagkräftige Mannschaft gebildet werden, die momentan den zweiten Platz in der Kreisliga B1 belegt. Jedoch zeigt sich schon im ersten Saisonverlauf, dass man jeden Spieler der Spielgemeinschaft braucht, um die Spiele bestreiten zu können.

Das große Ziel der des Relegationsplatzes für den Wiederaufstieg ist in Reichweite, verlangt aber für den restlichen Saisonverlauf allergrößte Anstrengungen und größere Konsequenz in der Chancenverwertung.

Viele Spiele fielen aus

Die zweite Mannschaft schloss als Tabellenvierter in der Reserverunde mit guten Erfolg ab. Allerdings fielen in der Saison in der Reserverunde sehr viele Spiele aufgrund von Spielermangel in anderen Vereinen aus. Auch in der laufenden Saison sieht es nicht anders aus und mittlerweile nehmen nur noch fünf Mannschaften am Wettbewerb teil.

Die AH wird von Volker Schmitt erfolgreich geleitet und trainiert weiter regelmäßig auf dem Sportgelände. Man spielte im Winter einige Hallenturniere und im Sommer bei Sportfesten.

Abschließend dankte der Spielausschussvorsitzende Trainer Rainer Edelmann für sein engagiertes Wirken.

Michael Gehrig berichtete über die Jugendmannschaften des Sportvereins. Momentan habe man zwölf Jugendspieler, die fast alle beim TSV Höpfingen in den Jugendmannschaften spielen. Laura Haas spielt mittlerweile in der SpVgg Neckarelz und hat sich in der U 17 Nationalmannschaft der Frauen etabliert.

Zwölf Jugendspieler

Man versuche, gemeinsam mit dem SV Rippberg neue Wege zur Aktivierung der Kinder zu gehen und den spielerischen Zugang zum Fußball zu ermöglichen. Erste Veranstaltungen gab es bereits und Ansätze wurden gefunden, die es nun mit fortzuführen gelte. Dazu benötige man aber zukünftig eigenen Betreuer, Das Jugendcamp mit dem SV Darmstadt fand im Mai in Glashofen statt.

Gehrig bedankte sich bei seinem Stellvertreter Matthias Schelmbauer, bei den Eltern für die Bereitschaft, die Fahrdienste zu Training und Spielen zu übernehmen, und beim TSV Höpfingen, ohne den eine erfolgreiche Jugendarbeit für den SV nicht mehr möglich wäre. Pius Rusnak berichtete anschließend von den Gymnastikgruppen. Dort finde unter den Trainerinnen Christine Ott, Christine Mestmacher-Seemüller ganzjährig das Gymnastiktraining in verschiedenen Gruppen mit rund 60 bis 70 aktiven Teilnehmern statt.

Gymnastiktraining gut besucht

Rainer Bubeck legte einen ausführlichen Kassenbericht vor. André Beuchert und Andreas Schlegel haben die Kasse geprüft und bescheinigten ihm eine sehr gute Kassenführung.

Joachim Mellinger überbrachte die Grüße des Sportrings und berichtete davon, dass viele Sportvereine im gesamten Bundesgebiet vor den gleichen Herausforderungen stünden. Es sei immer schwerer, genügend Aktive zu finden, um einen Spielbetrieb zu gewährleisten. Jedoch gibt es auch gute Beispiele, wie man diesen begegnen könne.

Karl Gärtner wünschte im Namen des SV Rippberg der Spielgemeinschaft einen weiteren guten Saisonverlauf.

Vorbildliche Kameradschaft

Ortsvorsteher Heinrich Hennig überbrachte die Grüße des Bürgermeisters und seiner Kollegen der Walldürner Höhe. Er verwies auf die integrative Funktion des Sportvereins, der es schafft, die Jugendlichen über die Höhenorte zu verbinden. Neben allen Herausforderungen sei die vorbildliche Kameradschaft weiter das Aushängeschild des Vereins.

Dem Antrag zur moderaten Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge für Erwachsene wurde einstimmig von der Versammlung zugestimmt. Die Beiträge für Kinder und Jugendliche bleiben unverändert. JW

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018