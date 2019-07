Grünes Licht für Baugesuche

Walldürn.Bauanfragen und Arbeitsvergaben standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Walldürner Gemeinderat unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther im Besprechungsraum des Feuerwehrgerätehauses.

Zustimmung vorbehaltlich der Zustimmung des Bauvorhabens vonseiten der zuständigen Behörden beim Landratsamt fand der Antrag der Firma Ralf Block-Holzzerkleinerung und Transporte aus Rippberg auf Aufstellung eines Containers zum Betrieb einer Holzvergaseranlage.

Der Container zum Betrieb einer Vergaseranlage, die nach dem Prin-zip der Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wasser aus Holz erzeugt, hat eine Größe von 2,40 auf 12,20 Meter und soll an ein bestehendes Wirtschaftsgebäude angebaut werden.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Ausschuss einem Antrag auf Nutzungsänderung eines Ladenlokals zur Wettannahmestelle in einem Gebäude in der Hauptstraße zu, allerdings unter der Maßgabe der Klärung der Stellplatzfrage und der Nennung und Offenlegung der Öffnungszeiten. Positiv beschieden wurde weiter der Bauantrag auf Errichtung einer Lagerhalle für Kfz-Handel in Stahlkonstruktion mit einer Größe von circa 29 auf 40 Meter auf einem Grundstück im Heidingsfelder Weg. Noch einmal vertagt wurde der Bauantrag auf Neubau eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage im Bettendorfring.

Mauer wird saniert

Einstimmig vergeben wurden vom Ausschuss die Sanierungsarbeiten an der Sandsteinmauer am Treppenabgang des Rathauses/Lichtermuseums in Wettersdorf an die Firma Alfred Link, Hoch- und Tiefbau in Walldürn zum Angebotspreis von rund 24 051 Euro.

Des Weiteren beschlossen wurde vom Ausschuss für Technik und Umwelt die Vergabe für die Lieferung eines neuen Aufbaustreuers mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Kubikmeter für den Unimog des Städtischen Bauhofes an die Knoblauch GmbH aus Immendingen als preisgünstigstem Bieter zu deren Angebotspreis von 23 454 Euro. Die Mittel sind im Haushalt 2019 eingestellt.

Zum Abschluss wurden Bürgermeister Günther und die Verwaltung von den Mitgliedern des Ausschusses ermächtigt, während der Sommerpause eingehende Bauanträge zu bearbeiten und im Zuge einer Eilentscheidung mittels Zustimmung durch den Bürgermeister eine Genehmigung herbeizuführen. ds

