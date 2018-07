Grundschüler erlebten Geschichte pur

Anzeige

Schneeberg.Dass die Kellerführungen in Schneeberg inzwischen zum Publikumsmagneten im südlichen Landkreis geworden sind, ist kein Geheimnis mehr. Kürzlich fand die 140. Führung für die Viertklässler der Gotthard-Grundschule Weilbach statt.

Die Kellerfreunde haben sich nämlich vorgenommen, nicht nur Erwachsenen die Vergangenheit der einst 100 Kelterhäuschen und Keller nahe zu bringen, sondern auch Schüler aus Amorbach und Schneeberg sowie aus den umliegenden Gemeinden für diese besondere Geschichtsstunde zu begeistern.

Kühlschrank des Mittelalters

Geschichte pur erlebten die zehnjährigen Besucher in den Kellern. Anschaulich zeigte man ihnen das Prinzip der noch 26 vorhandenen steinernen Schieber in der Gemeinde, deren Funktion darin bestand, morgens Frischluft in die zumeist am Südhang gelegenen Keller hineinzulassen, um eine ausgewogene Temperatur zu ermöglichen.