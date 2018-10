Grundschule startet Apfelaktion

Rippberg.Auch in Rippberg hängen in diesem Herbst nach diesem langen sonnenreichen Sommer die Apfelbäume voller herrlicher Äpfel. Dass dieses Geschenk der Natur nicht ungenutzt herunterfällt und verrottet ist der Initiative des Ortsvorstehers Wolfgang Stich zu verdanken, der mit der Grundschule Rippberg eine groß angelegte Apfelaktion gestartet hat.

Zuerst wurden von den Schülern mit Unterstützung des Hausmeisters Manuel Kospach an zwei Tagen die Äpfel der Gemeindebäume gesammelt. Die Kinder der dritten und vierten Klasse waren mit solchem Feuereifer bei der Sache, dass bereits nach dem ersten Tag, der für beide Tage berechnete Hänger, voll war. Das ließen sich die Erst- und Zweitklässler nicht zweimal sagen und schafften es tatsächlich einen Tag später, die gleiche Menge zu sammeln.

Die Äpfel wurden aber nicht nur gesammelt, sondern auch gleich probiert und mancher Schüler stellte erstaunt fest: „Die Äpfel schmecken ja ganz unterschiedlich!“

Saft hergestellt

Mit Unterstützung der Ortschaftsverwaltung fuhr die ganze Schule mit dem Bus an den Schlempertshof. Dort wartete die mobile Apfelsaftpresse des Maschinenrings. Die staunenden Kinder konnten hier zusehen, wie aus ihren Äpfeln Apfelsaft wurde, der gleich vor Ort pasteurisiert und in Bag-in-a-Box-Behälter gefüllt wurde.

Aber nicht nur zusehen war angesagt, sondern beim Falten der Kartons, beim Stapeln und Wegtragen der Boxen gab es viel zu tun und alle Kinder packten fest mit an. „Schade, dass wir schon fertig sind, es hat so Spaß gemacht zu helfen“, so eine Schülerin als über hundert Behälter verladen waren. Diese Behälter werden in den nächsten Wochen von den Schülern gestaltet und können dann von den Eltern erworben werden.

Ein ganz besonderes Angebot machten Stefanie und Timo Kern, die mit den Schülern mit einer alten Spindelpresse Apfelsaft herstellten. So konnten die Kinder an einem sonnigen Herbsttag in Rippberg am Sportplatz zuerst die Äpfel waschen und sortieren und dann in einer Mühle zerkleinern. Timo Kern erläuterte jeden Schritt und so war den Kindern auch klar, warum die fauligen Äpfel aussortiert werden müssen. „Das ist wegen den Pilzen, die im Faulen wohnen“, so eine Schülerin stolz über ihr neuerworbenes Wissen.

Anschließend wurden die zerkleinerten Äpfel in die Presse gefüllt und die Schüler durften selbst die Spindel drehen und dann vor allem den so gewonnen Saft probieren. Die Begeisterung zeigte sich in der Zahl der geleerten Becher, die von den Lehrkräften begrenzt werden musste, um eventuelle Probleme zu verhindern. „Nur wegen den doofen Hefepilzen, die in Äpfeln wohnen“, beschwerte sich ein Schüler.

Voller Stolz über die geleistete Arbeit ging es zurück in die Schule, in der sogar noch ein Fässchen Apfelsaft auf die Schüler wartete, dass per Traktor direkt in den Pausenhof gebracht wurde. Die Kinder waren sich einig: „Hoffentlich gibt es nächstes Jahr wieder so viele Äpfel und wir machen das noch mal!“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018