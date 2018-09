Gruppe und Marken bleiben

Walldürn/Elkhart.Die Hymer-Familie hat einen Käufer für ihr Wohnmobil- und Campingwagen-Imperium gefunden, zu dem auch der Walldürner Fahrwerkspezialist Goldschmitt zählt. Die Unternehmensgruppe geht an den US-Konkurrenten Thor. Das Ende von bekannten Marken wie eben Goldschmitt, aber auch Dethleffs oder Bürstner soll das nicht sein.

Im Montagezentrum in Walldürn werden Reisemobile und Transporter sowie Ambulanz-, Industrie- und Sonderfahrzeuge mit modernster Fahrwerkstechnik, Nivellierungssystemen und Auflastungen ausgestattet. Dieter Goldschmitt hatte seine Firma 34 Jahre lang aufgebaut, ehe er sie Ende 2013 an Hymer verkaufte.

Durch den Zusammenschluss zwischen Thor und Hymer entstehe der weltweit größte Hersteller von Freizeitfahrzeugen, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Thor zahlt rund 2,1 Milliarden Euro für die Erwin Hymer Group, zu der neben Hymer selbst noch 23 weitere Marken gehören. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Hymer-Chef Martin Brandt geht davon aus, dass das bis Ende des Jahres gelingt.

Brandt sagte, hinter der Entscheidung für Thor stehe eine „starke industrielle Logik“. Er verwies auf Synergie- und Größeneffekte. Thor macht seinen Umsatz ausschließlich auf dem nordamerikanischen Markt, der für Hymer wiederum mit einem Anteil von lediglich sechs Prozent bislang eher eine Nische war. Die Gruppe aus Bad Waldsee hingegen ist in ganz Europa vertreten und plant zudem die Expansion nach China, wo kürzlich ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem einheimischen Partner gegründet wurde. Hymer werde Teil von Thor und damit zum Standbein der Amerikaner in Europa, wo sie bisher nicht vertreten seien, hieß es. Die Gruppe und alle ihre Marken sollen aber erhalten bleiben. „Thor wird als Marke nicht auftauchen“, sagte Brandt. Die Standorte und die Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr.

Zusammen stehen Thor und die Hymer-Gruppe künftig für 42 Campingwagen- und Wohnmobilmarken mit zusammen mehr als 25.000 Mitarbeitern. Beide Gruppen machen gemeinsam gut 8,5 Milliarden Euro Umsatz - Thor allerdings fast dreimal so viel wie die Hymer-Gruppe. Zu dem US-Unternehmen gehört unter anderem die Marke Airstream. dpa/eb

