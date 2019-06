Gunna Wendt liest aus ihrem Buch

Amorbach.Eine Autorenlesung mit Gunna Wendt veranstaltet die Freie Internationale Akademie (FIA) Amorbach am Freitag, 21. Juni, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Rohmann. Wendt liest aus ihrem Buch „Erika und Therese“.

Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können: Erika Mann, hochbegabte Tochter Thomas Manns, und Therese Giehse, gefeierte Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen. Als sie sich Anfang der 1930er Jahre kennenlernten, hatten sie bereits Höhen und Tiefen hinter sich. Am 1. Januar 1933 gründeten sie in München das politische Kabarett „Die Pfeffermühle“. Erika Mann verfasste die Szenen und Monologe, in denen Therese Giehse brillierte. Allerdings nur für kurze Zeit: Zwei Monate später gingen die jungen Frauen, die nicht nur das gemeinsame Projekt, sondern auch eine problematische Liebesbeziehung miteinander verband, ins Exil. Sie führten „Die Pfeffermühle“ zunächst in Zürich fort und tourten damit durch Europa. Mit dem Scheitern ihrer „Peppermill“ 1937 in Amerika trennten sich die Wege der beiden Frauen. Gunna Wendt verarbeitet diese Schicksalsjahre zweier ungleicher Frauen zu einem lesenswerten und einmaligem Doppelporträt, das Tabus und Traumata einer Generation nicht ausspart.

Karten gibt es bei Buch und Papier Rohmann, Telefon 09373/99944. Weitere Informationen unter www.fia-amorbach.de

