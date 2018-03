Gute Ergebnisse bei Wettkampf erzielt

Anzeige

Walldürn/Tauberbischofsheim.Die Turnerjugend-Bestenkämpfe des Main-Neckar-Turngau fanden in Tauberbischofsheim statt. Auch der TV Walldürn war mit acht Mannschaften dabei. Am Vormittag starteten die Turnerinnen der Altersklasse (AK) 6/7 Jahre. Hier konnte sich die Mannschaft mit Tilda Berberich, Lisa Berlin, Lara Günther, Inka Kuhn und Luisa Weber (Übungsleiter Kaya Beuchert und Lilian Rathmann) auf Platz vier turnen. Ebenfalls am Vormittag turnten die beiden Mannschaften der AK 8/9. Leonie Heda (ÜL Lara Isbert, Sophie Rathmann), Amelie Lein und Greta Mathilda Weckbach (beide ÜL Lisa Folhoffer und Leonie Zimmer) turnten sich auf Platz sieben. Für Klara Berberich, Yara Kern, Mia Riehl und Lilli Schmiech (ÜL Lisa Folhoffer und Leonie Zimmer) reichte die Punktzahl für Platz drei, mit der die Mannschaft nur wenige Zehntel hinter den Turnerinnen aus Grünsfeld und Mosbach landete.

Am Mittag starteten die AK 10/11 mit den Mannschaften Salea Kern, Emely Leirich, Lea Neubauer und Elli Weiß, sowie Verona Abazi, Pia Ehmann, Lynn Hartmann und Amy Krämer (ÜL Lara Isbert, Sophie Rathmann und Romy Schärpf). Sie belegten am Ende die Plätze sechs und sieben.

Die AK 12/13 wurde vertreten von Stella Böhrer, Lina Reinhard (beide ÜL Lisa Folhoffer), Jana Diehm, Maja Günther und Aleksandra Scharapov (ÜL Romy Schärpf). Die Mannschaft belegte Platz acht.