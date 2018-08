Gute Leistungen gezeigt

Walldürn.Die Mitglieder des Schachklubs Buchen-Walldürn haben im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf die vergangene Saison zurückgeblickt, Überlegungen zur anstehenden Spielzeit angestellt und die Sieger der Stadtmeisterschaft geehrt.

Nachdem die Mannschaft in der Bereichsliga den Klassenerhalt geschafft hat, startet der Schachklub in der kommenden Saison wieder in der gleichen Liga und nimmt am Mannschaftspokal im Bezirk. Dies ist vor allem den Leistungen von Joachim Münch und Bastian Röse zu verdanken, die unter den zehn besten Scorern der Liga landeten. Ebenfalls gut schnitt Stefan Dosch als Drittbester des Vereins ab. Markus Dosch schaffte es auf Platz vier im Verein.

Positiv bewerteten die Mitglieder auch die Teilnahme des Schachklubs als Vizemeister im Bezirksblitz an der badischen Mannschaftsblitzmeisterschaft.

An die Teilnehmer der von Bernhard Meixner geleiteten Schach AG an der Konrad-von-Dürn-Realschule wurden nach erfolgreich bestandenem Test acht Bauerndiplome, vier Springerdiplome und sogar vier Läuferdiplome vergeben. Die Realschule wurde Vizemeister bei der Kreisschulschachmeisterschaft.

Abschließend überreichte Vorsitzender Bernhard Meixner die Urkunden für die Walldürner Stadtmeisterschaft. Stefan Dosch hatte bei diesem Turnier mit guten Leistungen überzeugt und alle Partien gewonnen. Vizemeister wurde Markus Dosch, gefolgt von Christian Hörndlein auf Platz drei.

In der nächsten Saison will der Schachklub wieder den Odenwälder Schachkongress austragen und diese Veranstaltung eventuell mit der Bezirksversammlung verbinden.

