Gute Stimmung beim Klohnschminken

Walldürn.Der Umzug des Narrenrings sorgte schon Stunden vor dem Start für tolle Stimmung und Gaudi.

In und vor der Nibelungenhalle trafen sich ab 9 Uhr viele Dürmer Klohns zum Schminken. Im Foyer wurde eifrig gemalt und geschminkt. So einen Narrenringumzug in Walldürn, den bekommt man nicht alle Jahre geboten. Da will man als Dürmer Klohn schon gut geschminkt zum Umzug gehen. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Im Laufe des Vormittags kamen immer mehr Delegationen der teilnehmenden Fastnachtsvereine und Gruppen an und boten ein buntes Bild.

Aus allen Richtungen strömten die Narren in die Stadt. Schon an der Halle und bei der Aufstellung bekam man so einen Eindruck von der Vielfalt der Gruppen. Und die Besucher bekamen dann beim Umzug einen Einblick in die verschiedenen Fastnachtsbräuche geboten.

Und in der Stadt waren schon gegen 11.30 Uhr die ersten Zuschauer am Zugweg zu sehen, die sich gute Plätze sicherten und voller Vorfreude auf das närrische Spektakel warteten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019