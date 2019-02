„Haben noch viele Aufgaben vor uns“

Das Zahlenwerk wurde bereits in der Januarsitzung des Gemeinderates vorgestellt (die FN berichteten).

Für 2019 sind 4,8 Millionen Euro Gewerbesteuer eingeplant.

Größter Brocken sind die so genannten Transferaufwendungen mit 14,7 Millionen Euro. Darin sind unter anderem die Finanzausgleich- und Kreisumlage mit zusammen 10,2 Millionen Euro als größte Einzelpositionen enthalten.

Das steuerstarke Jahr 2017 führt zu höheren Umlagen der Stadt an Land und Landkreis. In der Summe sind das 5,43 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Walldürn leistet die höchste Kreisumlage 2019, so der Bürgermeister, und hebt den eigentlich steuerkraftschwachen Landkreis statistisch ins Mittelfeld der steuerstärksten Kreise.

Ein weiterer Schwerpunkt im Ergebnishaushalt sind die Kosten für Bauunterhaltung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Brücken, Friedhöfe oder Kanäle. Hier ist ein Budget von 2,66 Millionen Euro eingeplant.

Beim Finanzhaushalt erwartet die Stadt Zuwendungen von Bund und Land mit 4,5 Millionen Euro, die Gesamteinnahmen sind mit 7,775 Millionen Euro geplant.

Dem gegenüber stehen Ausgaben mit über 13,5 Millionen Euro, wobei Baumaßnahmen mit einem Volumen von 10,7 Millionen vorgesehen sind.

Die hohen Investitionen für Baumaßnahmen spiegeln das wider, was in den nächsten Jahren geplant ist. Auf dem Plan stehen unter anderem die Turnhalle Keimstraße, die Sanierung der Grundschule in der Keimstraße, die Neugestaltung des Heimatmuseums oder die Renovierung des Alten Rathauses.

Weiter führte der Bürgermeister Projekte an, die in den Ortsteilen geplant sind. Dazu zähle das Baugebiet „Gütleinsäcker“ in Altheim, die geplanten Maßnahmen der Flurneuordnung in Reinhardsachsen, die städtebauliche Untersuchung des Gebietes „Von-Echter-Ring“ in Rippberg sowie das Baugebiet „Steinig“ in Glashofen, wo ebenfalls die Voruntersuchungen laufen. mar