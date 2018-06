Handwerkstechnik wird gezeigt

Anzeige

Gottersdorf.Spinn- und Handarbeitsvorführungen haben im Odenwälder Freilandmuseum eine lange Tradition. Die Spinnfrauen der Spinnstube Höpfingen treffen sich mehrmals im Jahr auf dem Museumsgelände und führen das Spinnen, das Kardieren von Wolle, das Stricken, Nähen und Häkeln vor. Viele der Kniffe und Feinheiten hauswirtschaftsgeschichtlicher Techniken sind nur noch wenigen Experten bekannt, daher ist die Vernetzung unter Gleichgesinnten unverzichtbar, um Wissen zu bewahren, zu vertiefen und im Erfahrungsaustausch in die eine oder andere Materie noch tiefer einzutauchen. Um diesen Prozess zu fördern, veranstaltet das Freilandmuseum am Sonntag, 17. Juni, zum ersten Mal einen Spinn- und Handarbeitstag, der den Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten ermöglichen soll.

Spinnräder stehen bereit

Dreh- und Angelpunkt ist die große Dreschhalle, bei schönem Wetter kann auf dem gesamten Areal gefachsimpelt werden. In der Dreschhalle stehen für interessiere Besucher einige Spinnräder bereit, so dass jene, die des Spinnens nicht kundig sind unter der Anleitung von Silke Zilles das Spinnen ausprobieren könnten. Im sogenannten Blauen Haus können Besucher erleben, wie im frühen 20. Jahrhundert die Schäferfamilie aus dem Nachbarort gelebt und -gearbeitet hat. Und im Großbauernhof Schüßler ist ein originaler Webstuhl aus dem 17. Jahrhundert zu begutachten. Für Kinder besteht an diesem Tag die Gelegenheit mit Iris Beyer zu filzen oder zwischen 13 und 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde den Märchen (je circa 15 Minuten) von Märchenerzähler Peter Glaser zu lauschen.