Harmonisch-surreale Bilderlebnisse

Walldürn.Unter dem Motto „Bulb fiction – Glühbirne mal anders“ steht die Dauerausstellung mit wechselnden Exponaten, die Schulleiter Torsten Mestmacher zusammen mit Abteilungsleiter Andreas Mackert, dem zuständigen Fachlehrer Jörn Hahn und den Schülern der Wirtschaftsschulklasse 2BFW1/1 in der Frankenlandschule eröffnet hat.

Die ausgestellten Arbeiten wurden im Multimedia-Kurs von Jörn Hahn erstellt und sind die Ergebnisse der von den Schülern in den vergangenen Wochen erworbenen Kompetenzen im Bereich Bildbearbeitung.

Um ihre kreativen Ideen umzusetzen, verschmolzen die Schüler mehrere Bilder, um sie anschließend in mühevoller Kleinarbeit zu bearbeiten. Weitere Effekte erzielten sie durch den Einsatz verschiedener Colorierungen. Die Herausforderung bestand neben den technischen Aspekten darin, dem Betrachter ein zwar surreales, aber dennoch harmonisches Bilderlebnis zu ermöglichen.

An die Praxis herangeführt

Im Fach „Multimedia“ lernen die Jugendlichen den professionellen Umgang mit modernen Medien, um sie so auf die medialen Herausforderungen des Berufslebens vorzubereiten. Über einen zunächst kreativ-spielerischen Einstieg werden die Schüler sukzessive an die berufsorientierte Praxis herangeführt, damit sie einen realistischen Blick auf die Einsatzgebiete moderner Medien in der Berufswelt bekommen.

Bildmontagen, wie sie in der aktuellen Ausstellung zu sehen sind, werden vor allem im Bereich Marketing, beispielsweise zu Werbezwecken oder beim Erstellen einer Unternehmensidentität, eines sogenannten „Corporate Designs“, eingesetzt.

Die kreative Arbeit der Schüler ist mit Beginn der Ausstellung aber noch lange nicht erschöpft, und so können sich die Betrachter auf viele weitere Kunstwerke – nicht nur zum Thema Glühbirne – freuen, die die Ausstellung in den Fluren der Frankenlandschule zukünftig bereichern werden. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018