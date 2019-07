Heimat – humorvoll und nachdenklich

Heimat aus verschiedenen Perspektiven – das bot am Freitagabend Martin Wangler, als er sich mit seiner Figur Fidelius Waldvogel im Freilandmuseum dem Thema widmete.

Gottersdorf. Der Begriff Heimat ist ja mitunter negativ besetzt – das muss aber nicht so sein. Den Beweis trat Wangler im Museum in Gottersdorf an. Mit viel Humor ging er die Sache an. Da gab es viel zu schmunzeln und zu

...