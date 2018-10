Heimatverein baut Sammlung auf

Altheim.Sterbebildchen sind so etwas wie die „letzte Visitenkarte“ eines Menschen. Meist beim Requiem oder der Beerdigung ausgegeben, dienen sie als Erinnerung an den Verstorbenen und tragen neben dessen Lebensdaten oft auch ein Bild von ihm. Wenn sie dann ihren Weg ins Gotteslob finden, dienen sie auch als Gebetserinnerung für den Verstorbenen. Der Heimatverein Altheim will eine Sammlung der Sterbebildchen von ehemaligen Altheimer Bürgern aufbauen. Wer die Aktion unterstützen will, kann beim Vorsitzenden Hubert Mühling, Marietta Lauer oder bei Thorsten Schmitt Sterbebildchen aus naher oder entfernter Vergangenheit abgegeben oder zur Anfertigung einer Kopie zur Verfügung stellen.

