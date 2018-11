Heimeliger Scheunenzauber

Hornbach.Erfolgreich war wieder einmal der Scheunenzauber in Hornbach. Viele Besucher kamen am Wochenende in die weihnachtliche dekorierte Scheune neben dem Bürgerhaus.

Vereinsmitglieder und Bürger hatten nach den Sommerferien angefangen Geschenkartikel und Weihnachtsdekorationen zu basteln, um sie beim Scheunenzauber zu verkaufen.

Die Besucher entdeckten Adventskränze,

...