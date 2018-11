Heinz Gröning gibt ein Gastspiel

Amorbach.Heinz Gröning kommt am Samstag, 24. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit seinem Programm „Jammern gilt nicht“ in die Zehntscheuer. Zum Programm: Die letzten dreißig Jahre hat die Gier diesen Planeten langsam zu einem Ort gemacht, an dem die Angst vorm Tod mehr Gewicht hat als der Spaß am Leben. Wir haben uns die Welt von der dunklen Seite der Macht wegnehmen lassen. Aber jetzt bricht der unglaubliche Heinz auf und erobert sie mit seinem unwiderstehlichen Humor wieder zurück. Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald am Schlossplatz 1 in Amorbach, Telefon 0 93 73 /20 05 74, auf der Homepage www.zehntscheuer-amorbach.de, unter Telefon 0 93 73/9 98 10 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018