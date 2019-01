Beim Vereinsvergleichsschießen der Schützenabteilung des SV Rippberg sicherte sich die Blasmusik den Mannschaftspokal, Herbert Klim holte den Ehrenpokal.

Rippberg. Ihr traditionelles Dreikönigsschießen führte auch in diesem Jahr die Schützenabteilung des SV Rippberg durch. Im Vorfeld konnten sich die Teilnehmer an den Übungsschießtagen einschießen und an den Wertungstagen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Am Dreikönigstag, dem letzten Tag des Wertungsschießens, wurden am Ende die Schützenscheiben der Teilnehmer von Jörg Gärtner ausgewertet. Bei der Preisverleihung dankte Oberschützenmeister Kuno Bauer allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Weiter teilte Bauer mit, es haben in diesem Jahr 32 Vereins-Mannschaften und 124 Einzelschützen teilgenommen.

Bevor man zur Preisverleihung überging, wurden noch Carsten Pöschko für 25-malige, Wolfgang Dell für 30-malige und Karl-Heinz Kern für 40-malige Teilnahme am Vergleichsschießen geehrt. Im Anschluss nahmen Oberschützenmeister Bauer und Sportschützenleiter Richard Popp die Siegerehrung vor.

Beim Vergleichsschießen belegte die Blasmusik Rippberg mit 554 Ringen den ersten Platz. Ihr folgten die Mannschaften Tischtennis mit 537 Ringen, Linkenmühle mit 530 Ringen, FSC Hornbach I mit 527 Ringen, Alle ins Kill mit 516 Ringen, FFW Rippberg II mit 512 Ringen, Drachentöter mit 508 Ringen, FFW Rippberg I mit 507 Ringen, Tischtennis II ebenfalls 507 Ringen, Tischtennis Kids mit 505 Ringen, Reiterstammtisch II und FSC Hornbach II mit jeweils 503 Ringen, Reservisten Walldürn I mit 502 Ringen, Kummersklinge mit 501 Ringen und Chorgemeinschaft Rippberg mit 493 Ringe.

Den Ehrenpokal sicherte sich mit einem 34 Teiler Herbert Klim gefolgt von Jürgen Seeber mit einem 55 Teiler und Wolfgang Dell mit einem 107 Teiler.

Bei den Einzelschützen, so der weitere Verlauf der Siegerehrung, belegte mit 144 Ringen Jürgen Seber den ersten Platz und holte sich den Pokal. Ihm wiederum folgten auf den weiteren Plätzen von 2 bis 15 Thomas Meidel mit 142 Ringen, Andrea Christen und Jutta Ott-Dahlhues mit jeweils 144 Ringen, Kurt Meidel mit 139 Ringe, Karl-Heinz Kern, Wolfgang Dell, Lea Wagner, Ronny Mirtschnik mit jeweils 137 Ringen, Ralf Block, Florian Kern, Manuel Link mit je 136 Ringen, Reinhold Link und Carsten Pöschko, jeweils 135 Ringe, sowie Michael Rothaug mit 134 Ringen.

Beim Glückscheibenschießen sicherte sich Carsten Pöschko mit 99 Ringen den Pokal. Auf den Plätzen von 2 bis 15 folgten Bernhard Müller mit ebenfalls 99 Ringen, Thomas Meidel mit 94 Ringen, Wolfgang Dell mit 89 Ringen, Jochen Baumann mit 81 Ringen, Katrin Meidel mit 76 Ringen, Stefan Geier und Silke Beuchert mit jeweils 75 Ringen, Andreas Wagner mit 74 Ringen, Andre Gärtner mit 73 Ringen, Ingrid Stanger, Helmut Hennig und Karl-Heinz Kern mit je 72 Ringen, Nick Meidel mit 71 Ringen und Michael Rothaug mit 70 Ringen.

Nachdem alle ihre Glückwünsche und Preise entgegengenommen hatte, folgte der gemütliche Teil des Abends. hape

