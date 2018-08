Herrenmannschaft feiert Titelgewinn

Anzeige

Walldürn.Mit einer makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen hat die Herrenmannschaft des TC Walldürn die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse (Gruppe 28) errungen. Das Team um Ahmet Aksu, Maik Basler, Dominik Englert, Laurin Rechner, Heiko Schneider, Stefan Steiniger und Dennis Weber war gleich mit einem klaren 5:1-Sieg gegen den TC Großrinderfeld in die Medenrunde gestartet und behielt auch in den folgenden Begegnungen souverän die Oberhand. Mit jeweils 0:6 mussten sich der TSC Krautheim II und der TC Mudau geschlagen geben. Phasenweise etwas ausgeglichener verliefen die Partien gegen den TC Osterburken, den TSV Assamstadt und den TSV Dittwar. Am Ende setzte sich die Walldürner Mannschaft dennoch ungefährdet mit jeweils 4:2 durch und feierte mit 12:0 Punkten den Titelgewinn. rs