Herrliche Ausblicke auf dem Neckarsteig

Walldürn.Von Heidelberg aus machten sich am Wochenende 19 Wanderer des Odenwaldklubs auf den Weg entlang des 23,5 Meter langen Neckarsteigs mit seinen 1250 Höhenmetern. Wanderführer Jürgen Ziegler erklärte zu Beginn die Strecke und ging kurz das östliche Tor Heidelbergs, das Karlstor, ein. Von der dort aus wanderte die Gruppe durch den Schlosspark bergauf zum Heidelberger Schloss, wo man einen herrlichen Blick auf Heidelberg genießen konnte. Anschließend bewältigten die Wanderer die schweißtreibende Himmelsleiter mit ihren 1200 Sandsteinstufen, die zum Königstuhl führt.

Auf dem Königstuhl, dem höchsten Berg des vorderen Odenwalds, wurde die Gruppe mit einem wunderbaren Fernblick belohnt. Vorbei am Märchenpark ging es zur Hohler-Kästenbaum-Hütte, wo eine Rast eingelegt wurde. Auf schmalen Pfaden führte die Tour dann bis zur Gemsenberg-Hütte, weiter nach Neckargemünd und zur Festung Dilsberg. Dort angekommen, freute sich jeder über den folgenden Abstieg nach Neckarsteinach. Der Abschluss fand in einer Gaststätte in Walldürn statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018