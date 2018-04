Herrliche Ausblicke bei Reicholzheim

Anzeige

Walldürn.Der Odenwaldklub Walldürn führte am Ostermontag eine Wanderung um Reicholzheim durch. In Pkw-Fahrgemeinschaften ging es von der Turnhalle Walldürn nach Bronnbach ans Kloster. Von dort führte der neu ausgeschilderte Panoramaweg die 44 Wanderer am Kloster und am Schafhof vorbei. Durch Wälder, Wiesen erreichte man die Höhe an den Weinbergen. Hier boten sich herrliche Ausblicke über Reicholzheim bis nach Wertheim und in den Spessart. Die Wanderstrecke betrug circa sieben Kilometer.

Begleitet wurden die Wanderer von H. Sommer, Vorsitzender des Heimatvereins Reicholzheim. Er versorgte die Wandergruppe mit ausführlichen Informationen. Der gemeinsame Abschluss nach der Wanderung fand in der Orangerie in Bronnbach statt.