Hilfe bei innovativen Projekten

Odenwald-Tauber.Der Verein Regionalentwicklung Badisch-Franken hat den 9. Projektaufruf gestartet. Bis zum 26. Juli können innovative Vorhaben in der Leader-Geschäftsstelle eingereicht werden. Das ausgelobte Budget beläuft sich auf 448 000 Euro zuzüglich der zur Verfügung stehenden Landesmittel. Der Auswahltermin über die eingereichten Projekte ist voraussichtlich Mitte September. Alle Handlungsfelder sowie alle Module sind in diesem Aufruf miteinbezogen.

Anträge können von Privatpersonen, Vereinen, Kommunen und auch von Unternehmen, die nicht mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, gestellt werden. Voraussetzung einer Förderung ist, dass nur Vorhaben, die innerhalb der Leader-Kulisse Badisch-Frankens liegen beziehungsweise hauptsächlich dieser Region dienen, gefördert werden können.

Das Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg unterstützt innovative Vorhaben, die der ländlichen Region zu einer selbstbestimmten Entwicklung verhelfen. Um den Auswirkungen des demografischen Wandels und der Strukturschwäche in der Region entgegenzuwirken, hat die Leader-Region Badisch-Franken Ziele definiert, die den Entwicklungsbedarf in der Region widerspiegeln und daraus fünf Handlungsfelder festgelegt.

Die Förderung wird in Form eines Zuschusses gewährt. Die Obergrenze der förderfähigen Ausgaben eines Projekts beträgt 600 000 Euro Netto. Die Mindestfördersumme eines Projekts liegt bei 5000 Euro. Wie hoch die jeweilige Förderung ist, richtet sich nach der Art des Projekts. Je nachdem werden die Projekte in Module und weiter in bestimmte Ziffern in der Fördersatztabelle zugeordnet. So entstehen Fördersätze von 25 bis 95 Prozent. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach der Umsetzung des Projekts. Dies bedeutet, dass die Kosten zunächst vom Antragsteller vollständig vorfinanziert werden müssen.

Ein Projektvorhaben kann innerhalb eines Projektaufrufs eingereicht werden. Der aktuelle Aufruf endet mit dem Stichtag 26. Juli. Zur Abklärung der allgemeinen Förderfähigkeit ist es notwendig, vorher Kontakt mit dem Regionalmanagement aufzunehmen und die Projektidee zu besprechen. Spätestens bis zum Stichtag muss das Projektvorhaben mit allen notwendigen Unterlagen, wie unter anderem ein Kostenplan des Projekts, eingereicht sein.

Die aktuelle Förderperiode neigt sich dem Ende zu. Vorerst kann der Auswahlausschuss voraussichtlich nur noch bis Ende 2019 Projekte beschließen. Interessierte Projektträger sollten deshalb zeitnah mit der Geschäftsstelle in Kontakt treten. Auf dem Weg zur Leader-Förderung unterstützt und berät das Regionalmanagement ganz nach dem Motto „Sie haben die Idee – wir kennen den Weg zur Förderung“.

Informationen zum Regionalentwicklungsprogramm Leader 2014 bis 2020 erteilt die Geschäftsstelle, Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Telefon 06281/5212-1397 oder -1398.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019