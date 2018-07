Hochvirtuose Zusammensetzung

Anzeige

Die Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken unterstützt das Jubiläumsprogramm der „Pepperoni-Sommerbühne“ mit 50 Prozent der Kosten.

Gottersdorf. Die „Pepperonis“ feiern in diesen Tagen ihr 35-jähriges Bestehen, und noch ehe sich heute der Vorhang öffnet, gab es am Dienstag allen Grund zur Freude: Vom Auswahlausschuss der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken wurde das Projekt „Jubiläums-Sommerbühne am Odenwälder Freilandmuseum – 35 Jahre Kleinkunst“ zur Förderung ausgewählt. Aus diesem Anlass stattete deren Vorsitzender Alfred Beetz gestern der „Pepperoni-Familie“ einen Besuch ab, um die offizielle Urkunde zu überreichen.

Damit steht einer 50-prozentigen Förderung für das Projekt seitens des Regierungspräsidiums nichts mehr im Wege und erleichtert den Startschuss in die viertägige Veranstaltungsreihe am Gottersdorfer Weiher.