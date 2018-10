Höchste Aufklärungsquote im Landkreis

Walldürn.Trotz eines auf den ersten Blick deutlichen Anstiegs bei den Straftaten zählt Walldürn landesweit nach wie vor zu den sichersten Gemeinden. Mit dieser Kernbotschaft war Michael Schurz, Leiter des Polizeipostens Walldürn, am Dienstag in die Sitzung des Gemeinrats im „Haus der offenen Tür“ gekommen, um die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2017 vorzustellen. „Wir stehen sehr gut da“, betonte der Hauptkommissar vorab, bevor er auf die wichtigsten Eckdaten einging.

Insgesamt 465 Fälle hatten die derzeit vier Beamten des Polizeipostens in Walldürn und den Stadtteilen im vergangenen Jahr zu bearbeiten. 63 mehr als im Jahr 2016. Dieser Anstieg von 15,7 Prozent ist laut Schurz hauptsächlich auf die Arbeit der Beamten der Ermittlungsgruppe „Szene“ zurückzuführen, die schwerpunktmäßig Drogendelikte ins Visier genommen hatten.

„Meine Prognose ist eingetroffen“, sagte Schurz, der bereits bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für 2016 einen solchen Anstieg bei den Straftaten vorausgesagt hatte. Denn durch die Arbeit einer solchen Ermittlungsgruppe seien zwangsläufig nicht nur mehr Drogendelikte ans Tageslicht gekommen, sondern auch andere Straftaten, die man der Beschaffungskriminalität zurechnen könne.

Bei der Zahl der erfassten Straftaten rangiert Walldürn als zweitgrößte Gemeinde im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen mit 465 Fallen hinter Buchen (714 Fälle) auf Platz zwei. Setzt man die Anzahl der Straftaten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, liegt Walldürn mit der Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten je 100 000 Einwohner) 4021 in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn (3918). Etwa besser schneidet der Neckar-Odenwald-Kreis (3320) ab. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 5295.

263 Tatverdächtige

Einen Spitzenplatz mit 78,7 Prozent belegt Walldürn bei der Aufklärungsquote. 366 Fälle konnten die Beamten im vergangenen Jahr einem Tatverdächtigen zuordnen. Im Jahr davor waren es 263 aufgeklärte Fälle (65,4 Prozent). Damit hat Walldürn nicht nur die mit Abstand höchste Aufklärungsquote im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen, sondern im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn kann lediglich Creglingen (Main-Tauber-Kreis) mit 79,9 Prozent einen besseren Wert vorweisen.

Die Zahl der Tatverdächtigen bezifferte Schurz auf 263 (208 Männer und 55 Frauen). 163 der mutmaßlichen Täter waren Erwachsene, 29 Heranwachsende, 46 Jugendliche und 25 Kinder.

Während bei den besonders schweren Diebstählen – beispielsweise Einbrüche in Büros und Firmen – ein Anstieg von 37 auf 50 Fälle (plus 36,9 Prozent) zu verzeichnen war, ging die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle deutlich von acht auf drei (minus 62,5 Prozent) zurück. Die Anzahl der Körperverletzungen blieb konstant bei 55 Fällen. Bei den schweren Gewalttaten sanken die Zahlen deutlich von 20 auf neun (minus 55 Prozent).

Drogendelikte fast verdoppelt

Während die Fälle von Betrug (minus 5,8 Prozent), Straßenkriminalität (plus 5,9 Prozent) und Sachbeschädigungen (plus 1,8 Prozent) in etwa um den Vorjahreswert schwankten, haben sich die Rauschgiftdelikte von 31 auf 60 fast verdoppelt (plus 93,5 Prozent). Wie eingangs erwähnt war dieser Anstieg begleitet von einer Zunahme bei den einfachen Diebstählen von 84 auf 114 (plus 36,9 Prozent).

Dennoch zog Schurz ein insgesamt positives Fazit: „Trotz der Zunahme der Gesamtfallzahlen liegt in Walldürn eine im Vergleich unauffällige Kriminalitätsbelastung vor.“ Zumal er und seine Walldürner Kollegen beziehungsweise die Beamten des Polizeireviers Buchen oder des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim kaum schwere oder schwerste Straftaten hätten aufklären müssen. Entsprechend große war bei Bürgermeister Markus Günther die Freude über die „schon erstaunliche Aufklärungsquote“, die er zu einem Teil auf die Mentalität der Menschen im ländlichen Raum und deren Zivilcourage zurückführte. Er dankte den Polizeibeamten für ihre Ermittlungsarbeit: „Das macht uns sehr sicher.“

