Hörenswertes Konzert zum Jubiläum

Walldürn.Gut besucht war das Frühjahrskonzert des Vokalensembles „Auftakt“ unter der Leitung von Eddi Farrenkopf in der Hauskapelle des Geriatriezentrum St. Josef Walldürn für die Bewohner und Reha-Patienten sowie deren Verwandte und Freunde. Das Konzert fand im Rahmen des Stadtjubiläums „1225 Jahre Walldürn“ statt:

Die von den Vokalensemble-Mitgliedern Susanne Lindlau-Hecht, Ann-Kathrin Schneider und Johanna Vering zwischen den einzelnen Liederbeiträgen dargebotenen sehr anspruchsvollen und auf die Lieder abgestimmten Text-Rezitationen stellten einen weiteren Höhepunkt dar. Die Lieder wurden teilweise da von Eddi Farrenkopf am E-Piano instrumental begleitet. Das Vokalensemble „Auftakt“ ist seit 19 Jahren ein kleiner, aber feiner und immer wieder gern gehörter a-Capella-Chorr, bei dem Klangharmonie, Klangreinheit und Klangfülle in stetigem harmonischen klanglichen Gesamtgefüge stehen. Das bewiesen die 19, allesamt aus der Region Buchen, Walldürn und Höpfingen stammenden Mitglieder in der Hauskapelle im Verlauf dieses dreiviertelstündigen Auftritts.

Johanna Vering als Sprecherin des Vokalensembles begrüßte dabei die Gäste. In beeindruckender Weise dargeboten wurden im Verlauf des Konzert folgende Lieder: „Singen macht Spaß“ von Rolf Zuckowski, „Veronika, der Lenz ist da“ von den Comedian Harmonists“, „Bless usand keep us“ von John Waller, „Sunny“ von Bobby Hebb und Ron Carter, „Aufstehn, aufeinander zugehn“ von Clemens Bittlinger, „Wochenend und Sonnenschein“ von den Comedian Harmonists, „Der Lindenbaum“ von Franz Schubert, sowie „Irischer Segen“.

Als rezitative Programmbeiträge zu hören waren das von Susanne Lindlau-Hecht vorgetragene Erich-Kästner-Gedicht „Besagter Lenz ist da“, der von Susanne Lindlau-Hecht und von Ann-Kathrin Schneider gemeinsam dargebotene Beitrag „Wochenbrevier“ von Fred Endrikat, danach Ann-Kathrin Schneider, Jonanna Vering und Susanne Lindlau -Hecht mit dem bekannten „Lebe“ von Joseph Beuys, und schließlich zum Abschluss Johanna Vering und Susanne Lindlau-Hecht mit „Das Gewitter“ aus der Feder von Josef Guggenmos.

Johanna Vering dankte abschließend allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019