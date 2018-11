Hohe Glaubwürdigkeit bis heute bewahrt

Das 100-jährige Bestehen des SDP-Ortsvereins Walldürn ist mit einem Festakt im „Haus der offenen Tür“ im Beisein zahlreicher Ehrengäste gefeiert worden.

Walldürn. Der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins Walldürn am Sonntagmorgen war nicht nur ein Rückblick auf die lokale Parteihistorie anhand von Zahlen, Daten und Fakten. Vielmehr verdeutlichten die Akteure der Veranstaltung im „Haus der offenen Tür“ den prägenden Einfluss zahlreicher Persönlichkeiten, die aus dem Ortsverband hervorgegangen sind. Neben einem detailreichen Festvortrag von Gerd Teßmer wurden Hebert Kilian und Jürgen Fieger für langjährige Verdienste mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt.

Ortsvereinsvorsitzender Ralf Beyersdorfer erinnerte in seiner Begrüßung an den Gründungsakt in der Aula der Volksschule mit mehreren hundert Teilnehmern, aus denen 63 Mitglieder der buchstäblich ersten Stunde wurden. „Damals sind Menschen mutig aufgestanden, um sich zu den Grundwerten der Sozialdemokratie zu bekennen. Und wir haben auch heute den Anspruch, eine gestaltende Kraft in Walldürn zu bleiben“, so Beyersdorfer.

Den Reigen der Grußwortredner eröffnete Bürgermeister Markus Günther. Er hob hervor, dass „die SPD durchgehend im Gemeinderat vertreten ist und die Geschichte Walldürns nachhaltig geprägt hat“. Landtagsabgeordneter Georg Nelius stellte fest: „100 Jahre Ortsverband in einem Landstrich, der nicht sofort als Stammland der Sozialdemokraten zu erkennen ist – das ist schon eine Leistung.“ Nach der Übergabe einer Spende warf Landrat Dr. Achim Brötel einen persönlich geprägten Blick zurück: „Ohne den früheren Bürgermeister Karl-Heinz Joseph wäre ich wohl nicht Landrat geworden. Überzeugte Demokraten treten nicht für Augenblicksüberzeugungen ein, sondern für Grundwerte.“ Heide Lochmann stellte als Vorsitzende der Kreistagsfraktion fest, dass die SPD „viele Entwicklungen vorangetrieben“ habe. Jürgen Graner, Kreisvorsitzender der SPD Neckar-Odenwald, versprach, dass die nächste größere Kreisveranstaltung in Walldürn stattfinden werde.

Unter dem Motto „100 Jahre SPD in Walldürn“ stand der Festvortrag des Ehren-Kreisvorsitzenden Gerd Teßmer, der entlang der Parteigeschichte einen Blick auf Region und Stadt warf. Das oft gewerkschaftlich unterstütze Arbeitermilieu habe sich vor Ort, neben der Nähe zur „roten Hochburg“ Mannheim, nicht zuletzt im Zuge des Eisenbahnbaus entwickelt. Dabei seien die Mitglieder aber oftmals auf lokalen Widerstand gestoßen, auch seitens der katholischen Kirche.

Ein folgenschwerer, bis heute bemerkbarer Fehler sei zudem der Verzicht auf die Unterstützung durch das Kleinbauerntum gewesen. „Damit nahm sich die SPD die Chance, wesentliche Teile der Landbevölkerung für ihre Ziele zu gewinnen.“ Ausgehend von Keimzellen wie Steinbruchbetrieben, Sägewerken und kleingewerblichen Handwerksmeistern habe sich Walldürn in der Folge dennoch zu einer Hochburg im Hinterland entwickelt. Durch die Ansiedlung von Industriebetrieben wie Fabrikation künstlicher Blumen, Holzschnitt-Werkstätten, Steinhauerei und Holzgewinnung habe der Druck der dort herrschenden Verhältnisse bei Arbeitszeit und Lohn als Katalysator gewirkt.

„Die letztlich durchgeführte Gründung des Ortsvereins bleibt mit Namen wie Julius Götz, Josef Heilmann, Theodor Frei, Ferdinand Fieger, Anton Gerold und Josef Schell verbunden“, so Teßmer. Den ersten öffentlichen Auftritt habe der Ortsverein am 1. Mai 1919 bei der Maikundgebung auf der Walldürner „Heide“ markiert. Wenige Wochen später habe der Ortsverein bei den Wahlen der Gemeindeverordneten sieben Sitze errungen. Walldürns Sozialdemokraten hätten sich als praktizierende Katholiken um einen Ausgleich zwischen Glaube und Politik bemüht. In der Nachfolge des Ermächtigungsgesetzes seien ab 1933 SPD-Mitglieder auch in der Region verfolgt worden, wie etwa Lehrer Fridolin Bischof. Franz Gaukel und Wilhelm Kaufmann seien als letzte verbliebene Gemeindeverordnete ausgeschlossen, der Pflasterer Wilhelm Kaufmann nach Protest gegen einen NSDAP-Aufmarsch verhaftet und angeklagt worden.

Zahlreiche Persönlichkeiten

Im Jahr 1946 habe Josef Heilmann den Ortsverband Walldürn durch die Neugründung im „Deutschen Hof“ wieder ins Leben gerufen. In den Jahren ab 1960 habe sich ein sozialdemokratisch geprägtes Orts- und Vereinsleben mit zahlreichen Persönlichkeiten wie Hermann Gaukel, Bürgermeister Arthur Trautmann, Bürgermeister Karl-Heinz Joseph und Professor Peter Assion gebildet. „Auch heute noch sind hohe Glaubwürdigkeit und hoher persönlicher Einsatz entscheidend für Erhalt und Stärkung der Mitgliederzahl das Ortsverbands“, sagte Teßmer.

Anschließend nahm Beyersdorfer gemeinsam mit Nelius die Verleihung der Willy-Brandt-Medaille an Hebert Kilian (Stadtrat seit 1984, SPD-Eintritt 1985, Ortsvereinsvorsitzender 1991 bis 1995, Fraktionsvorsitzender 1991 bis 2014) und Jürgen Fieger (SPD-Eintritt 1975, Kassier seit 1983) vor.

Mit musikalischen Beiträgen von Anna Dorongov (Musikschule Walldürn) am Flügel und den Schlussworten von Rolf Günther, dem Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktion, endete der Festakts. chha

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018