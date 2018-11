Hohen Stellenwert der Aus- und Weiterbildung bestätigt

Altheim.Die Firma Perga-Plastic in Altheim freut sich, mit Lena Heß eine Mitarbeiterin ehren zu können, die ihre dreijährige Ausbildung zur Industriekauffrau als Prüfungsbeste des Jahresganges 2017/2018 für den Kammerbezirk Rhein-Neckar abgeschlossen hat. Für ihre Leistungen wurde sie im Rahmen einer Festveranstaltung im Mannheimer Rosengarten durch den IHK Vizepräsidenten Karl Breer mit der begehrten Trophäe „Unsere Besten 2018“ ausgezeichnet (die FN berichteten). Als Ehrenpreisträgerin erhielt Lena Heß für ihre herausragenden Leistungen ebenfalls den Förderpreis der Wilhelm-Müller-Stiftung.

Über 50 Jahre aktiv

Seit über 50 Jahren werden bei der Perga-Plastic hochwertige Kunststoff-Folien und Verpackungsprodukte für verschiedene Industriezweige und Handelsorganisationen hergestellt und bedruckt. Neben der Ausbildung zur Industriekauffrau/-mann werden fünf weitere Ausbildungsberufe bei der Perga-Plastic GmbH ausgebildet.

Der Erfolg von Lena Heß bestätigt noch einmal den hohen Stellenwert der Aus- und Weiterbildung des Unternehmens, welches bereits in der Vergangenheit einige Kammersieger in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen hervorgebracht hat, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Die hervorragende Qualität der Erstausbildung wurde auch von den Geschäftsführern Martin Wilhelms und Fabian Wilhelms gewürdigt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2018