„Hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit“

Walldürn.Gleich vier Dienstjubiläen wurden am Montag in einer kleinen Feierstunde im Kindergarten St. Georg begangen: Grund zu feiern hatten die drei Erzieherinnen Christina Link, Daniela Windisch und Olga Schneider sowie Reinigungskraft Lilli Roppelt.

Nach der Begrüßung durch Kindergartenleiterin Sonja Huslig beleuchtete Stadtpfarrer Pater Josef Bregula die Vita der Dienstjubilarinnen. So ist Erzieherin Christina Link, die ihr 25. Dienstjubiläum beging, bereits seit ihrer Ausbildung im Kindergarten St. Georg tätig. Von 1997 bis 2000 war sie stellvertretende Kindergartenleiterin. Daran schlossen sich sechs Jahre Elternzeit an. Seit dem Jahr 2006 war beziehungsweise ist sie nun wieder als Teilzeitkraft tätig.

Auch Erzieherin Daniela Windisch, die ihr 20. Dienstjubiläum feiert, absolvierte schon ihre Ausbildung im Kindergarten St. Georg und war dort bis November 2005 tätig. Danach folgte ein knappes Jahr Dienstzeit im Kindergarten St. Martin Walldürn. Auch Daniela Windisch war zwischenzeitlich in Elternzeit, und in dieser Zeit war sie als Sprachförderkraft im Kindergarten St. Georg und im Kindergarten St. Lioba in Höpfingen tätig. Seit Ende August 2012 ist sie nun wieder als Teilzeitkraft im Kindergarten St. Georg Walldürn tätig.

Erzieherin Olga Schneider feierte ihr zehntes Dienstjubiläum. 2008 absolvierte sie im Kindergarten St. Georg in Walldürn ihr Anerkennungsjahr und blieb dem Kindergarten danach dann bis auf ein Jahr Elternzeit treu. Sie arbeitet seit dem Jahr 2013 in der „Häschen-Gruppe“.

Beruf nicht immer einfach

Wie Stadtpfarrer Josef Bregula betonte, sei der Beruf der Erzieherin heute nicht immer einfach. Trotzdem würden sich die drei Dienstjubilarinnen durch ein hohes Maß an Engagement, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit auszeichnen. Ihre Liebe zum Beruf könne man im Kindergarten St. Georg immer wieder sehen.

Besonders würdigte Bregula auch das bereits 20-jährige Wirken von Lilli Roppelt als Reinigungskraft im Kindergarten St. Georg. Aus einigen Stunden Arbeitszeit zu Beginn sei zwischenzeitlich ein Halbtagsjob geworden. Seit 20 Jahren pflege sie die Räume des Kindergartens, damit sich dort die Kinder und die Erzieherinnen Tag für Tag wohlfühlen könnten. Die Elternbeiratsvorsitzende Verena Paar dankte den Jubilarinnen dafür, dass sie ihr berufliches Wirken dem Wichtigsten in dieser Welt – den Kindern – gewidmet und damit einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft geleistet hätten. Kindergartenleiterin Sonja Huslig lobte die Jubilarinnen als verlässliche, sehr einfühlsame, engagierte, hilfsbereite und freundliche Mitarbeiterinnen. Mit einem von den Erzieherinnen dargebotenen Lied, Dankesworten der Jubilarinnen und dem gemeinsam gesungenen Lied „Ich gebe Dir die Hand“ klang die Feierstunde aus.

