Holger Ruppert ist der neue Vorsitzende

Altheim.Neuwahlen und Berichte standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung des Angelsportvereins Altheim. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Klaus Kaiser rief Schriftführer Roland Müller das vergangene Vereinsjahr noch einmal in Erinnerung. An Ostern gab es über 450 Forellen-Bestellungen, so dass ein neuer Lieferant benötigt und begutachtet wurde. Mitte April stand das Anfischen für 2018 auf dem Programm. Dafür wurden 25 Kilogramm Forellen in den Teich eingesetzt. Im Oktober zeigte sich der Zusammenhalt des Vereins beim Arbeitseinsatz „Vereinsanstrich“. Die beiden von der Witterung sehr beanspruchten Seiten wurden behandelt und somit zunächst die nötigste Renovierung getätigt. Zu Allerheiligen konnte die Bevölkerung noch einmal das Forellenangebot annehmen.

Die Kassenprüfer Klaus Knörzer und Rainer Goos bestätigten dem auf ein positives Vereinsjahr zurückblickenden Kassenwart Harald Amann eine einwandfreie Kassenführung. Franz Wojdowski konnte als Gewässerwart keine guten Nachrichten verkünden. Aufgrund der starken Sommerhitze erwärmte sich das Wasser im Vereinsgewässer sehr stark, was ein großes Fischsterben zur Folge hatte. Ab Juli bis zum Jahresende wurde deshalb auf weiteres Fischen verzichtet, um die Fische durch die dabei entstehende Unruhe nicht unnötig zu strapazieren. Aus diesem Grund fiel schließlich auch das beliebte Abfischen aus.

Bericht der Jugend

Der ASV verzeichnet mit seiner Jugendarbeit durch die Jugendwarte Daniel Sans und Holger Ruppert große Erfolge. Die Zahl der aktiven Jugendlichen übersteige mittlerweile die der Senioren. Großen Zuspruch finden hier Aktionen wie ein organisiertes Nachtangeln am Vereinsgewässer, ein dreitägiges Angellager beim ASV Walldürn und ein Tagesausflug an die Kocher. Ein besonderes Lob ging an Jungangler Robin Kappes, der im Herbst 2018 die Fischerprüfung zum Erlangen des Fischerscheins erfolgreich ablegte.

Ortsvorsteher Hubert Mühling führte die Abstimmung zur Entlastung des Vorstands durch, die einstimmt erfolgte. In diesem Zuge bedankte sich Hubert Mühling bei allen Vereinsmitgliedern für die tolle Arbeit.

Anschließend kam man zu den Neuwahlen. Klaus Kaiser gab bereits im Vorfeld bekannt, dass er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehe. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Holger Ruppert (Vorsitzender), Marco Müller (2. Vorsitzender), Harald Amann (Kassenwart), Roland Müller (Schriftführer), Franz Wojdowski (Gewässerwart), Lukas Kaiser und Florian Müller, unter der Leitung von Daniel Sans (Jugendwarte). Als Beisitzer fungieren Sebastian Müller, Rainer Mackert und Bernhard Schmitt.

Fischerkönig bei den Senioren ist Marco Maciossek, gefolgt von Rainer Mackert und Holger Ruppert. Fischerkönig bei der Jugend ist Lukas Kaiser, gefolgt von Florian Müller und Thorben Goos. Aus Dankbarkeit und Respekt wurde Klaus Kaiser unter großem Beifall für seine 24-jährige Tätigkeit als Vorsitzender zum Ehrenvorsitzenden des ASV ernannt.

Als nächster Termin steht für die Sportangler der Jubiläumszug der Fastnachtsgesellschaft G „Aaldemer Dunder“ auf dem Programm, den sie mit einem Verpflegungsstand unterstützen. (dka)

