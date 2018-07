Hund mit besonderem Wesen

Anzeige

Walldürn.Die dritte Spezial-Rassehunde-Ausstellung des Golden Retriever Clubs in Walldürn findet am 14. Juli statt. Die Ausstellung des Clubs, Mitglied im VDH/FCI in Walldürn auf dem Hundeplatz, steht unter der Sonderleitung von Karin Weczerek. Wie in den vergangenen beiden Jahren, als erfolgreiche Ausstellungen für Golden Retriever in Walldürn stattfanden, werden Aussteller und Züchter aus ganz Deutschland und dem benachbartem Ausland erwartet.

Treffpunkt für Gleichgesinnte

Der Golden Retriever eignet sich durch sein besonderes Wesen für viele der Aufgaben, die Hunde heute an der Seite des Menschen verrichten. Für Besucher und Liebhaber dieser Rasse bietet diese Veranstaltung die Möglichkeit, sich näher zu informieren, und wie die Tiere von einem anerkannten Richter nach dem internationalen Rassestandard der FCI gerichtet werden. Hier ist wichtig das allgemeine Erscheinungsbild, das Verhalten (Wesen), Kopf, Hals, Körperbau, Gangwerk und Haarkleid.

Ebenso erfreuen sich immer mehr Freunde des Hundesports an den Ausstellungen, weil sie gerne ihre Hunde ausstellen, ohne züchterische Ambitionen zu haben, und eine Ausstellung als Wettbewerb und Treffpunkt für den Kontakt zu Gleichgesinnten sehen. Zu guter Letzt dient eine Ausstellung auch Welpeninteressenten als Informationsportal.