Hunderte Sportler betreut

Wie Christian Schott für die Turnabteilung berichtete, besteht diese aus zwölf Gruppen, von denen einige wettkampforientiert sind. Insgesamt nehmen rund 300 Kinder und Jugendliche an den wöchentlichen Übungsstunden im Bereich Turnen teil. Über die besonderen Höhepunkte informierte Schott mittels einer Power-Point-Präsentation.

Gutes Miteinander

Wie dem Bericht von Übungsleiterin Marion Schäfer zu entnehmen war, betreuten bei der Gymnastikabteilung Waldstetten Abteilungsleiterin Anneliese Hartmann und zahlreiche weitere Übungsleiter und Helferinnen (Heike Eiermann, Anneliese Hartmann, Marion Schäfer, Julia Wollenschläger) mehr als 100 Kinder und Erwachsene bis zum Seniorenalter in den gut besuchten wöchentlichen Übungsstunden. Im Dezember fand traditionell der Jahresabschluss der Gymnastikabteilung in Form eines Nikolaus-Schauturnens und einer Weihnachtsfeier in der Turnhalle Waldstetten statt. Neben den sportlichen Aktivitäten wurde auch großer Wert auf Geselligkeit und gutes Miteinander gelegt.

Die Volleyballabteilung ist nach den Worten ihrer Sprecherin Regina Gruse seit vielen Jahren ein wesentlicher Aktivposten des Turnvereins und kann neben zahlreichen Aktivitäten auf sportlicher und geselliger Ebene auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Veranstaltungen des Hauptvereins wurden von den Volleyballern tatkräftig unterstützt. Sportlichen gesehen ist die Damenmannschaft der Stolz der Volleyballabteilung. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr in die Bezirksklasse schloss das Team die Verbandsrunde 2017/18 mit einem hervorragenden 5. Platz ab. Ein weiterer Höhepunkt bei den Volleyballern war die Teilnahme einer Mixed-Mannschaft am Deutschen Turnfest in Berlin, wo sie Platz 18 von 54 gestarteten Mannschaften belegte. Die gemischte Freizeitmannschaft errang bei verschiedenen Turnieren beachtliche Platzierungen.

Gesellige Höhepunkte waren das Lamm-Essen im Gasthaus „Zur Linde“ Gerolzahn, zwei interne Mixed-Volleyballturniere in der Nibelungenhalle sowie das Familien-Volleyballfest.

Henner Thalheim als Sprecher der neu gegründeten American Football-Abteilung stellte mittels einer Power-Point-Präsentation die Abteilung und deren Ziele vor. ds

Montag, 30.04.2018