Ideen für das Osterfest

Walldürn.Im Rathaus findet am Sonntag, 24. März, wieder die Osterausstellung statt, mit stimmungsvolle Anregungen und Ideen zum bevorstehenden Osterfest und Frühling.

Von Floristik bis Gastronomie, und von traditioneller Festtagsbäckerei bis zur Literatur zu Ostern und Veranstaltungstipps – es gibt viel zu entdecken. An liebevoll dekorierten Tischen kann man sich an der Vielfalt und Kreativität erfreuen und sich einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Anbieter verschaffen. Es findet auch wieder eine Osterausstellungs-Verlosung mit Gutscheinpreisen statt. Die öffentliche Ziehung erfolgt um 17 Uhr an der Sparkasse.

