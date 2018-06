Im Garten eifrig Rosen geschnitten

Anzeige

„Expedition in die Heimat“ heißt eine Reisereportage des SWR, die das Fernsehteam um Annette Krause in dieser Woche in die Region führt. Gedreht wird in Walldürn und Buchen.

Walldürn. In die Wallfahrtsstadt kam das Team des SWR natürlich aus aktuellem Anlass: Jahr für Jahr pilgern Gläubige bei der Wallfahrt vier Wochen lang nach Walldürn. Dieses Jahr schloss sich ihnen SWR-Moderatorin Annette Krause an. Ihr Interesse galt dabei auch den Frauen der Frauengemeinschaft, die alljährlich vor Fronleichnam und dem Großen Blutfeiertag unterwegs sind und Blüten sammeln. Die legen sie dann am Wallfahrtsmorgen zu wahren Kunstwerken aus.

Zunächst im Hof des Pfarrhauses standen am Dienstag Hedwig Geidl, Sieglinde Fach, Marliese Ackermann, Irene Bundschuh, Margret Huismann und Agnes Spieler vor den Kameras des SWR. Mit dabei war weiter Ann-Kathrin Enders, die am Morgen des Großen Blutfeiertags die Motive aufmalt, danach werden dann die Blüten gelegt.