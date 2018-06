Imaginärer Tanzkurs und Uraufführung

Anzeige

Mit einem besonderen Programm konzertiert das Saxofonorchester „Variosax“ in der evangelischen Kirche. Auf die Besucher wartet auch eine Uraufführung.

Walldürn. Ein in seiner Art seltenes Ensemble erwartet den Konzertbesucher am 14. Juli in Walldürn. Die knapp 20 Saxophonisten des Orchesters begeben sich in ihrem abwechslungsreichen Programm auf einen imaginären Tanzkurs, ausgelöst durch den Satz „Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen“.

Satz regt Fantasie an

Dieser Satz, den man lange Zeit dem Kirchenlehrer und Philosophen Augustinus zugeschrieben hat, regt natürlich die Phantasie an. So stellten die Musiker über ein Dutzend instrumentaler Tänze aus den letzten fünf Jahrhunderten zusammen. Die Stücke unterscheiden sich nicht nur durch ihre Entstehungszeit, sondern auch in ihrem Charakter und ihrer geografischen und stilistischen Herkunft. Moriskentanz und Jazz-Standard, Bourrée, Mazurka und Tango, spanische, israelische, irische, ungarische und türkische Folklore, ein schillerndes Panoptikum an Formen und Rhythmen wird zu hören sein.