Immer noch Schäden nach Blitzeinschlag

Walldürn.„Es war dieses Jahr keine einfache Vorbereitung auf die Wallfahrt“, sagte Stadtpfarrer Pater Josef beim Hochamt bei der Eröffnung der Wallfahrt zum Heiligen Blut. „Denn vor 14 Tagen hat hier in die Basilika bei einem Gewitter ein Blitz eingeschlagen. Seit dieser Zeit arbeiten viele Mitarbeiter und Firmen im Hintergrund um die Schäden zu beheben.“

Leider würden dabei immer noch Schäden entdeckt und so könne es immer noch zu Störungen in der Sprachübertragung, bei der Beleuchtung, den Glocken oder bei der Telefonanlage kommen, so Pater Josef. „Aber wir hoffen, dass wir am Beginn einer reibungslosen und unfallfreien Wallfahrt stehen.“ mar

