In 13 Locations kommen Musikfreunde wieder auf ihre Kosten

Walldürn.Der „Walldürner Kneipenwandertag“ findet am Samstag, 6. Oktober, statt. Dann wird in der Stadt wieder gegroovt. In 13 Locations wird den Besuchern wieder jede Menge Musik geboten. Die 5. Auflage der Nigtgroove hat erneut Musik vieler Stilrichtungen im Angebot:

Das breite musikalische Spektrum der langen Nacht der Livemusik reicht von Beat, Blues, Jazz, Rock und Soul über Rock‘n’ Roll, Rhythm‘n’ Blues bis hin zu Irish-Folk, Latino-Klängen und House. Damit bietet der Nightgroove für Jung und Alt ein gleichermaßen attraktives und hochkarätiges Liveprogramm.

Attraktives Programm

In Walldürn wird zum fünften Mal bei einem attraktiven und abwechslungsreichen Liveprogramm gegroovt. Stimmungsvoll gedimmtes Licht, bunt funkelnde Spots und fröhliche Menschen sind zu erwarten. Kleine, feine Kneipenkonzerte und ausgelassene Partys zu treibenden Beats. Schirmherr ist Bürgermeister Markus Günther. Besucher können ihr Ticket im Vorverkauf erwerben und bekommen dafür freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants und Cafés.

Eigenes Programm

So kann sich jeder Gast – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen, zwischen den Lokalen pendeln und von einem Konzert zum anderen grooven. Die Livemusik beginnt um 20 Uhr und endet in der Regel gegen 1 Uhr. Ab 22 Uhr wird im Schlachthof mit Partysounds, Rock, Pop, Schlager und NDW von „DJ Schotti“ bis 3 Uhr weiter gefeiert. Tickets im Vorverkauf inklusive freier Fahrt mit Schwabi-Tours gibt es ermäßigt bis einschließlich 5. Oktober. Vorverkauf ist in Walldürn in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Tourist-Information, bei Edeka-Tischer sowie bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald; in Buchen bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald; als Onlineticket auf der Festivalhomepage zum Versand direkt nach Hause oder zur Abholung an der Abendkasse.

Am Veranstaltungsabend werden ab 19 Uhr in jedem Lokal Karten an der Abendkasse bereitgehalten. Ebenfalls an der Abendkasse gibt es gegen Vorlage der FN-Card zwei Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Die Fränkischen Nachrichten sind wieder Medienpartner der Nightgroove.

Busse unterwegs

Zur Nightgroove und wieder nach Hause bringen die Besucher Busse von Schwabi-Tours. Auf drei Routen werden zur Nightgroove folgende Ortschaften angefahren:

Route 1: Mudau, Rumpfen, Unterneudorf, Buchen, Hettingen, Rinschheim, Götzingen, Altheim.

Route 2: Hardheim und Höpfingen.

Route 3: Glashofen, Neusaß, Gerolzahn, Rippberg und Hornbach.

Für Inhaber einer Vorverkaufskarte beziehungsweise mit dem Eintrittsarmbändchen sind die Fahrten kostenfrei. Informationen über Haltestellen und Abfahrtszeiten gibt es unter www.schwabi-tours.de im Internet.

Hotline für Lärmschutz

Wo die einen feiern, kann es andere stören. So steht Anwohnern den gesamten Veranstaltungsabend unter Telefon 0179/6777889 der Lärmschutzbeauftragte zur Verfügung. Er sorgt bei eventuellen Lärmbelästigungen schnell und unbürokratisch für Abhilfe.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018