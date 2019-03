In das Ortsgeschehen eingebracht

Hornbach.Die Mitglieder des Freizeitsportclubs Hornbach trafen in ihrem Clubheim am Sportplatz zur Generalversammlung. Der Vorsitzende Stephan Geier sagte, dass der FSC wieder aktiv am Ortsgeschehen beteiligt gewesen sei. Der Dank galt allen, die sich für den FSC engagiert haben. Auf dem Programm standen die unter anderem die Hornbacher Spiele mit acht Teams aus den umliegenden Ortschaften. Von den teilnehmenden Mannschaften bekam man positives Feedback zu dieser Veranstaltung und hofft darauf, dass diese Teams wieder aktiv, als Teilnehmer dabei sind. Im Jahresverlauf wurden wieder einige Arbeitseinsätze durchgeführt. Im Frühjahr wurde die Heckenlandschaft zurückgeschnitten, sowie der Hang zur Walldürner Straße gemäht. Acht Arbeitseinsätze waren nötig, um das Außenpflaster und die Rabatten neu zu befestigen und alte Rasenkanten zu beseitigen.

Mit einem Präsent bedankte sich der Vorsitzende Stefan Geier bei Wolfgang Stich für die Durchführung der Sportabzeichentermine.

Schriftführerin Tanja Weismann ging in ihrem Bericht auf die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr ein.

Edgar Dörr, Vorstand der Männerbewegung, sagte, man habe 23 Mitglieder, davon acht aus Hornbach und 15 aus Rippberg. Man nehme regelmäßig seit 2008 an den AOK-Radtreffen teil. Neueinsteiger sind willkommen.

Für die Fußballabteilung berichtete Spielführer Joachim Farrenkopf, bei den Senioren gibt es aktuell noch zwei Spieler die aktiv in einer ersten Mannschaft beim VfB in Altheim spielen. Bei der AH-Mannschaft fanden keine Spiele statt. Bei den A-Junioren Jahrgang 2000 und 2001 spielen zwei Spieler bei den A-Junioren des TSV Höpfingen, sowie ein Spieler bei den B-Junioren und ein Spieler D-Junioren bei der JFG Bayrischer Odenwald. Eine Spielerin spiele aktiv bei den D-Juniorinnen in Hettingen mit, von der E-Junioren ein Spieler in Kirchzell und einer in Hainstadt. Von den F-Junioren spielen zwei Spieler in der Mannschaft in Schneeberg mit. Bei den Bambini seien zwölf Spieler aus den Ortschaften Hornbach, Schneeberg, Rippberg, Hainstadt und den Walldürner Höhengemeinden aktiv dabei.

Von der Jugend der Grundschule Rippberg holten sich das Sportabzeichen. Aus der ersten Klasse: Pauline Breunig und Lutz Eckert, zweite Klasse: Tom Weismann und Luca Stich, dritte Klasse: Leni Breunig und Sofia Stich, sowie Helen Eckert und aus der vierten Klasse Kai Stich und Tristan Eckert.

Im Anschluss überreichte Wolfgang Stich das Sportabzeichen. Das Sportabzeichen in Gold ging an Franka Geier, Diana Weismann und an Sebastian Trunk. Bei den Erwachsenen holten es sich Sonja Geier, Jutta Stich, Stefan Geier, Alexander Stich und Wolfgang Stich.

Im Anschluss folgte der Kassenbericht von Joachim Farrenkopf, die Kasse war vorab von Gertrud Volkert und Brigitte Münig geprüft worden. Münig bescheinigte dem Kassierer eine gut geführte Kasse und nahm die Entlastung des Kassieres und des Vorstands vor, die einstimmig ausfiel.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich dankte dem FSC für das gute Miteinander, für die geleistete Arbeit und die Faschingsveranstaltung, die man zusammen mit der Feuerwehr in diesem Jahr in Hornbach organisierte.

Vorsitzender Stefan Geier gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. Ende Juni werde man wieder das Sommerfest mit den Hornbacher Spielen durchführen und die geplante Sanierung des Geräteschuppens vornehmen. hape

