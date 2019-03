In der Stadt Spuren hinterlassen

Walldürn.Gerhard Stahl ist im Alter gestorben. Der in Walldürn beliebte und geschätzte Gerhard Stahl war Geschäftsführer des Familien-Unternehmens Betten-Stahl. Geboren wurde er am 6. November 1951 als Sohn des Geschäftsinhaber-Ehepaares des Bettenhauses Stahl, Eugen und Else Stahl, in Walldürn. Nach dem Besuch der Volks- und Realschule Walldürn absolvierte er eine Lehre im elterlichen Geschäft, die er 1970 nach erfolgreicher Kaufmannsgehilfenprüfung bei der IHK Heidelberg als Einzelhandels-Kaufmann abschloss.

Von 1969 bis 1971 absolvierte er neben der Arbeit ein betriebswirtschaftliches Fern- und Nahstudium beim Studienwerk Walldürn und er erwarb am Ende als einer von nur vier erfolgreichen Studienteilnehmern das Prädikat „Praktischer Betriebswirt“. Ein weiteres Studium für Führungskräfte im Textileinzelhandel an der Fachakademie und Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels in Nagold schloss sich an. Dann hatte er die Berechtigung, die Berufsbezeichnung „Textil-Betriebswirt BTE“ zu führen. Gleichzeitig legte er die Ausbilder-Eignungsprüfung vor der IHK ab und wurde zum Prüfer bei der IHK Rhein-Neckar bestellt. Nach Beendigung des Studiums in Nagold stieg Gerhard Stahl dann ins elterliche Geschäft mit ein, das heute seinen Sitz in der Oberen Vorstadtstraße hat.

Eine feste Größe

Gerhard Stahl war in Walldürn eine feste Größe und engagierte sich in Vereinen und Institutionen. Er war der erste Vorsitzende des Fördervereins der Frankenlandschule Walldürn. Von 1983 an bekleidete er dieses Amt 26 Jahre lang erfolgreich, ehe er es abgab und zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Unter seiner „Ägide“ wurden Veranstaltungen wie Schulfeste oder die bekannte und beliebte Vortragsreihe „Wirtschaftsforum – Wirtschaft und Politik“ zusammen mit der Volksbank Franken durchgeführt.

Seit 1975 war er aktives Mitglied beim ehemaligen „Bund der Selbstständigen Walldürn“, wo er ab 1983 als Vorsitzender der Werbegemeinschaft fungierte, später dann Vorstandsmitglied beim BdS, danach dann beim BWS (Bund Walldürner Selbständiger) und bei „Walldürn gemeinsam“ war.

Vieles wurde in dieser Zeit unter seiner Mitwirkung bewegt, wie etwa die Gestaltung und Anschaffung der Weihnachtsbeleuchtung und der Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes, die Mit- und Umgestaltung des traditionellen Blumen- und Lichterfestes, des „Walldürner Frühlings“ oder des „Walldürner Herbstes“.

Schließlich gehörte Gerhard Stahl viele Jahren zahlreichen Vereinen und Institutionen als Mitglied an: der DLRG-Ortsgruppe Stadt-/Bundeswehr, dem TC „Rot-Weiß“, dem Turnverein, der Kolpingsfamilie, der FG „Fideler Aff“, der von ihm mitgegründeten „Dürmer Affengruppe“, dem Heimat- und Heimatmuseumsverein und als Gründungsmitglied und Beirat der Junior-Firma SEAL (Sell and learn) an der Frankenlandschule.

Weiter war er über 20 Jahre Aufsichtsrat der Volksbank Franken und zehn Jahre stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Gerhard Stahl legte immer großen Wert auf ein gutes Miteinander. Gespräche mit ihm waren immer angenehm und eine Bereicherung. Mit seiner ausgleichenden und angenehmen Art hat er sich viele Sympathien erworben und bleibende Spuren in der Stadt hinterlassen.

Die Trauerfeier findet morgen, Donnerstag, um 13.30 Uhr in der Basilika statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof. mar

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019