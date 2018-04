In England Erfahrung gesammelt

Anzeige

Walldürn.Seit fünf Jahren bietet die Frankenlandschule Walldürn im Rahmen von Erasmus+ Berufsbildung Schülern der Berufsschule jedes Frühjahr die Möglichkeit am Ilwea-Projekt, einem EU-geförderten Mobilitätsprogramm, teilzunehmen. Das diesjährige Projekt zur Förderung interkulturellen Lernens und Berufserfahrung von Auszubildenden endete mit einer Abschlussveranstaltung in der Frankenlandschule. Nach einem 15-stündigen Vorbereitungskurs in englischer Sprache und Kultur durch die Projektleiterinnen F. Müller und F. Schubert zu Jahresbeginn reisten acht Berufsschüler der Frankenlandschule sowie vier der Zentralgewerbeschule Buchen vom 2. bis 25. März nach Guildford, England.

Praktika in Firmen

Montags besuchten sie jeweils einen Sprachkurs am Guildford College, von Dienstag bis Freitag absolvierten sie Praktika in ausgewählten Firmen und Institutionen, wie beispielsweise der Marketingagentur Digital Clarity oder in unterschiedlichen Abteilungen an der University of Surrey, wo sie unterschiedliche Aufgaben vor allem im Bereich der Verwaltung und Organisation übernahmen. Dort und auch im Kontakt mit ihren Gastfamilien konnten die Teilnehmer ihre Englischkenntnisse im Berufsalltag anwenden und vertiefen, so dass ihnen die Kommunikation mit englischen Muttersprachlern zunehmend leichter fiel.

Ergänzt wurde das Projektprogramm durch Wochenendexkursionen nach London und Portsmouth, wo die Schüler ihre kulturellen und geschichtlichen Kenntnisse über England unter anderem durch die Besichtigung des Towers of London oder der HMS „Victory“, dem Flaggschiff von Admiral Lord Nelson in der Seeschlacht von Trafalgar, in Portsmouth erweitern konnten.