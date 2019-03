In Politik und Vereinsleben aktiv

Walldürn.Manfred Kuhn ist tot, der Diplom-Kaufmann hat sich eine Reihe von Verdiensten erworben. Von 1971 bis 1989 war Manfred Kuhn Mitglied des Gemeinderates, ehe dann berufliche Veränderungen den Rückzug des engagierten Kommunalpolitikers aus der Kommunalpolitik notwendig machten. Viele Jahre war er an vorderster Front im Vereinsleben engagiert und integriert.

Manfred Kuhn wurde am 29. März 1941 in Walldürn geboren, besuchte die dortige Volksschule und danach das Burghardt-Gymnasium, ehe er dann an die damalige Wirtschaftsoberschule in Walldürn wechselte und 1960 sein Abitur ablegte.

Der schulischen Ausbildung folgte ein Praktikum beim OKW, dem sich dann ein Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Uni Mannheim anschloss, das er 1966 als Diplom-Kaufmann abschloss. Die erfolgreiche berufliche Laufbahn von Manfred Kuhn begann 1967 bei den Bama-Werken in Mosbach Drei Jahre später wurde er Geschäftsführer für die ganze Unternehmensgruppe. Nach 21-jähriger Tätigkeit schied er 1987 aus und nahm eine neue Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Unternehmensgruppe Betty Barclay in Nussloch an.

In der FG engagiert

Schon von frühester Jugend an interessierte sich Kuhn für die Kommunalpolitik. So gehörte er der Jungen Union an, im Gemeinderat war er auch CDU-Fraktionsvorsitzender. Als Experte im Finanzwesen machte er sich einen Namen.

Weiter war er CDU-Kreisschatzmeister, und im CDU-Ortsverein Vorsitzender. Für seine 18-jährige Tätigkeit im Gemeinderat verlieh ihm die Stadt die Verdienstmedaille in Bronze.

Auch aus dem Vereinsleben war er nicht wegzudenken. Besonders die Fastnachtsgesellschaft „Fideler Aff“ war jahrelang ohne seinen Namen nicht vorstellbar. 21 Jahre lang wirkte Kuhn mit an vorderster Front, nachdem er 1959 als aktives Mitglied beigetreten war und seine „närrische Erfolgskarriere“ zunächst als Hofmarschall und Büttenredner begann, dem dann das Amt des Schriftführers sowie die Funktion des Vizepräsidenten folgten.

Als Vorsitzender und insbesondere als Präsident schuf er sich einen guten Namen. In seine Amtszeit als Vorsitzender und Präsident fiel auch der Bau der „Affenhalle“ . Im Narrenring bekleidete er den Posten des Archivars.

Der Kolpingsfamilie gehörte er viele Jahre an. Als 1987 ein Vorsitzender für die Odenwälder Trachtenkapelle gesucht wurde, da war es Manfred Kuhn, der sich spontan bereit erklärte, den Vereinsvorsitz zu übernehmen. Vier Jahre lang war er als Vorstand tätig. Weiter war Kuhn viele Jahre Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt.

Den Lesern der FN war er bekannt als ein Sprecher beim Mundartprojekt vor einigen Jahren. Den „Dürmer Dialekt“ liebte er und wollte so seinen Beitrag leisten, um ihn der Nachwelt zu erhalten.

Die Urnentrauerfeier ist am Freitag, 5. April, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Walldürn. mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019