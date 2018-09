In Walldürn wird wieder gegroovt

Der „Walldürner Kneipenwandertag“ findet am Samstag, 6. Oktober, statt. Dann wird in der Stadt wieder gegroovt. In 13 Locations wird den Besuchern wieder jede Menge Musik geboten.

Walldürn. Die 5. Auflage der Nigtgroove hat erneut Musik vieler Stilrichtungen im Angebot: Das breite musikalische Spektrum der langen Nacht der Livemusik reicht von Beat, Blues, Jazz, Rock und Soul über

...