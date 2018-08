Informationen zum Thema Bauen

Walldürn.Ein Informationsabend zum Thema „Bauen in den Neubaugebieten Walldürn und Altheim“ findet am Donnerstag, 13. September, um 19 Uhr in der Sparkassen-Geschäftsstelle Walldürn statt. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinspolitik wird das Geld derzeit verstärkt in Immobilien sowie deren Renovierung und Modernisierung investiert. Bei der Finanzierung dieser Vorhaben kommen den zur Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln eine besondere Bedeutung zu. Diese sind wichtiger Bestandteil eines effizienten Finanzierungsplans. Vor diesem Hintergrund findet die Veranstaltung der Sparkasse Neckartal-Odenwald statt. Die Besucher erwartet ein interessantes Programm mit Vorträgen zu den Themen:

Vom Bebauungsplan zur Baugenehmigung am Beispiel der Neubaugebiete „Lindig“ in Walldürn und „Gütleinsäcker“ in Altheim. Referent: Christian Berlin, Stadtbaumeister Walldürn.

Neubauten und Energetische Sanierung von Gebäuden (gesetzliche Pflichterfüllung). Referenten: Harald Kausch und Georg Müller, Energieberater.

Beantragung von Förderdarlehen. Referenten: Andreas Schulze, Leiter Baufinanzierung, Ines Wendt und Peter Bleifuss, Baufinanzierungsberater der Sparkasse.

