Informationen zur Lebensrettung

Walldürn.Im besten Fall ist es nur ein Griff und die Rettungskräfte haben alle wichtigen Daten über den Patienten parat: Die Rotkreuzdose beinhaltet teilweise lebenswichtige Informationen – von Kontaktpersonen über Medikamente bis hin zu Allergien.

Notfallhelfer anbieten

Damit auch in Walldürn die Rotkreuzdose möglichst weit verbreitet wird, bietet der DRK Ortsverband Walldürn diese mit Begleitbroschüren am Weihnachtszauber rund um die Basilika an.

Die Rotkreuzdose ist gegen eine Spende zu erwerben. „Wir möchten damit kein Geld verdienen, sondern Kosten deckend diese Notfallhelfer der Bevölkerung anbieten“ so der Vorsitzende des DRK Ortsverbandes, Markus Huber.

Vielleicht findet sich für die Besucher am Stand bei dieser Gelegenheit auch der passende Weihnachtsbaum, welchen die Helfer des DRK in gewohnter Manier nach Hause liefern. drk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.12.2018