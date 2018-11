Amorbach.Inka Meyer kommt mit ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“ am Samstag, 17. November, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in die Zehntscheuer.

Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald am Schlossplatz 1 in Amorbach, Telefon 09373/200574, unter www.zehntscheuer-amorbach.de, unter Telefon 09373/99810 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de.

