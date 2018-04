Inklusion mit Praxisbezug an der Schule

Anzeige

Walldürn.Schüler mit Behinderung inklusiv zu unterrichten ist heute zum Glück nicht mehr vom Entgegenkommen einzelner Schulleiter und Lehrer abhängig. Die Forderung nach Inklusion ist politischer Wille und entsprechend werden die Voraussetzungen in den Schulen vom jeweiligen Schulträger geschaffen, so die Frankenlandschule in einer Mitteilung.

Bereits bei der Anmeldung hat sich Jasmin nicht nur für das Berufskolleg 1 in der Frankenlandschule, sondern ganz bewusst für die Mitarbeit in der Juniorenfirma „Seal“ entschieden, weil ihr das Konzept bei der Informationsveranstaltung der Frankenlandschule gut gefallen hat.

Theorie und Praxis verbunden

Betriebswirtschaftliche Theorie mit konkreter praktischer Tätigkeit zu verbinden, im Team zu arbeiten und Verantwortung für den geschäftlichen Erfolg zu übernehmen, ist Grundlage für das Erfolgskonzept dieser Schülerfirma. Bereits in den frühen Morgenstunden und während der Pausen werden die Schüler preisgünstig mit allem versorgt, was sie für ihr leibliches Wohl benötigen und die Schülerfirma legt zudem besonderen Wert darauf, dass die Produkte auch aus der Region kommen.